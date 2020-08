Espargaro: Verschil tussen KTM en Aprilia is 'ontgoochelend'

Binder pakte vorig weekend een sensationele overwinning in Brno, Espargaro eindigde op de tiende plaats met een achterstand van vijftien seconden. Aanvankelijk reed hij nog op de tweede plaats. Aprilia keerde in 2015 terug in de MotoGP, maar het duurde tot 2016 voordat de renstal met een eigen prototype kwam. KTM kwam een jaar later pas voor het eerst op de grid. In 2018 stonden de Oostenrijkers voor het eerst op het podium, vorig jaar kwam men in de kwalificatie voor het eerst op de eerste startrij terecht gevolgd door de eerste overwinning van afgelopen jaar. In al die jaren is Aprilia nooit verder gekomen dan een zesde plaats. Aprilia heeft dit jaar met de RS-GP een radicaal nieuwe machine, volgens Espargaro de beste versie van de machine uit Noale waar hij ooit mee gereden heeft. Toch vindt hij dat de resultaten niet goed genoeg zijn. “De motor is zeker beter, dat is duidelijk. Maar de sterkste rijders in Brno waren de drie KTM’s. Dat was voor mij een enorme ontgoocheling.”

Gevraagd door Motorsport.com of zijn teleurstelling komt door het feit dat KTM korter actief is in de klasse, zei hij: “Dat is waar. KTM kwam er later bij dan wij. Het enige wat we kunnen doen is ze prijzen, ze hebben met een hele andere mentaliteit ontzettend hard gewerkt en dat doen ze succesvol. Ze hebben een eigen chassis ontwikkeld. Ze hadden vorig jaar al een goed niveau met Pol [Espargaro], maar dit seizoen met Pol en Binder zijn ze heel erg sterk. We werken ontzettend hard, ik steek alles wat ik heb in dit project bij Aprilia, maar op dit moment is het de realiteit dat we niet op het niveau zitten waar we zouden moeten zijn. Aprilia is 54-voudig wereldkampioen [in alle disciplines] en ze verdienen het om voor de top-vijf te rijden in de MotoGP-klasse. Maar we staan nog ver. Ik moet zeggen dat het dit jaar beter gaat, maar het is nog niet genoeg.”

KTM heeft flink geïnvesteerd in het project en heeft het concessiesysteem gebruikt om regelmatig in actie te komen met het testteam. Volgens Espargaro moet Aprilia dit voorbeeld volgen, maar men heeft nog altijd last van het feit dat Andrea Iannone geschorst is en dat Bradley Smith in het raceteam actief is. “Het is geen geheim, als je meer investeert kun je meer werk verzetten en kun je meer succes halen”, aldus Espargaro. “Ik hoop dat we van ze kunnen leren en dat we volgend jaar competitief kunnen zijn. Aprilia probeert het, er verandert veel. Maar nu hebben we een probleem met Iannone, alles is moeilijker geworden. Aprilia heeft dit jaar geïnvesteerd in het testteam, we hadden twee testrijders met [Lorenzo] Savadori en Smith. Maar Smith moet nu rijden. De situatie is lastiger, maar dat is geen excuus. Dit is niet ons eerste jaar. Ik hoop dat we in de toekomst sterker kunnen zijn.”