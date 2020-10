Espargaro verklaart 'vreemd incident' met zijn broer in kwalificatie

Het was een vreemd beeld zaterdagmiddag in het tweede deel van de kwalificatie. Aleix Espargaro en broer Pol Espargaro kwamen met elkaar in aanraking in de laatste bocht van MotorLand Aragon. De beide mannen waren op dat moment bezig met een vliegende ronde, maar moesten in de laatste bocht uitwijken voor een langzaam rijdende Alex Marquez. Aleix moest overeind komen om Marquez te ontwijken, Pol had geen schijn van kans en reed tegen de achterkant van de Aprilia van zijn broer. Na afloop toonde Aleix onbegrip voor Marquez.

“Het was niet eens heel vreemd”, reageerde de Aprilia-rijder. “Alex Marquez reed midden in de bocht en ik moest m’n bocht anders rijden om niet tegen hem aan te knallen. Pol raakte mij daardoor. Ik was aan het pushen, ik reed in die ronde m’n persoonlijk snelste eerste sector en in de laatste bocht reed Alex op de ideale lijn. Ik ging misschien zelf een beetje te wijd omdat ik veel riskeerde bij het remmen. Toen ik overeind kwam, raakte Pol me. Daarom was onze kwalificatie klaar. Ik begrijp echt niet hoe een MotoGP-rijder midden in de bocht gaat rijden waar we met 350 kilometer per uur aankomen.”

De wedstrijdleiding riep de beide Espargaro’s op het matje om over het incident te praten, maar Pol wilde er in zijn debrief niet op ingaan omdat zijn woorden over concurrenten recent ‘verdraaid’ werden in de media. “Het ging heel goed tot de laatste bocht van de kwalificatie, ik dacht aan een 1.47.4, dat was de tijd waar ik aan dacht. Het was goed genoeg om op de tweede rij te staan. Maar toen gebeurde dit, ik praat er verder niet over.”

Marquez deed op zijn beurt het verhaal over het incident. “Ik weet niet wat er gebeurde. Ik was achter [Maverick] Viñales aan het pushen, maar toen zag ik dat Aleix en Pol kwamen. Ik wilde niet midden op de baan rijden en ging aan de kant. Ik denk dat zij ook een beetje te wijd gingen of iets te hard moesten remmen. Aleix ging van het gas en Pol kwam er daardoor aan. Ik denk dat niemand schuldig is.”

Aleix Espargaro begint zondag als negende aan de race, Alex Marquez werd elfde. Pol Espargaro was de hekkensluiter in Q2 en start zondag als twaalfde. Fabio Quartararo pakte pole-position.