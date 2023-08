Espargaro pakt punten bij terugkeer: "Na tien ronden helemaal kapot"

Tijdens de tweede vrije training voor de Portugese Grand Prix brak Pol Espargaro zijn rug en kaak op meerdere plaatsen, waardoor hij maanden langs de kant stond. Bij de Britse Grand Prix van de MotoGP keerde de coureur uit Granollers dan eindelijk terug bij zijn werkgever Tech3 GasGas. Dat verliep alleraardigst, want hij haalde in zowel de sprintrace als de Grand Prix de finish. In de lange race op zaterdag behaalde hij met de twaalfde plaats meteen ook zijn eerste punten van het seizoen, al erkende hij aan het einde van zijn eerste volledige weekend wel dat het fysiek en mentaal een vermoeiende week was.

"Ik ben gesloopt. Na tien ronden was ik al helemaal kapot", trapte Espargaro af. "Na de eerste tien ronden was ik volledig opgebrand. Ik reed in de eerste fase achter Augusto [Fernandez] en ik kon hem aanvankelijk redelijk bijhouden, maar dat was denk ik ook het probleem. Ik vroeg iets meer van mezelf en mijn lichaam zei simpelweg 'het is genoeg geweest'. Ik blokkeerde helemaal, mijn nek zit helemaal vast. Meer kon ik niet doen. Ik dacht eraan om op te geven, maar ik wilde vooral de finish halen. Vervolgens zag ik was jongens naar de pits komen toen het in de vierde sector ging regenen, dus daarmee gaven ze mij een presentje. Ik ben doorgegaan en pakte wat punten."

Espargaro gaf tevens toe dat hij nog lang niet op zijn gewenste niveau zit. "Het is heel slecht dat ik een langzaam ritme niet kan volgen. Met andere blessures heb ik echter al in die situatie gezeten. Normaal breng je in het voorseizoen twee maanden door naast de motor, waarna je naar Maleisië gaat. Op de tweede dag ben je kapot na twee maanden niet gereden te hebben zonder enige blessure. Ik heb vier maanden doorgebracht met grote blessures in mijn lichaam. Dit is normaal, maar het is een slecht moment dat ik moest doorstaan. Voor mij kwam het in Silverstone en in Oostenrijk zal het weer iets beter zijn."

In Groot-Brittannië maakte Espargaro ook voor het eerst echt kennis met het sprintformat, nadat hij in Portugal al op vrijdag werd uitgeschakeld. Het nieuwe format vindt hij stressvol, mede doordat hij hierdoor minder hersteltijd had dan in andere jaren het geval was. Desondanks was hij blij om weer in actie te komen, al vond de racer in hemzelf dat zijn prestaties niet goed genoeg waren. "De theorie is dat ik heel blij zou moeten zijn dat ik hier ben en weer race", antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. "Maar we zijn mensen en we willen altijd meer. Als je de race beëindigt, vraag je hoeveel seconden achterstand je had. En dat is slecht, maar het is ook oké. Het is geweldig om weer te gaan racen met dit team, ik ben heel blij. Ik ben moe omdat ik heb geracet, niet omdat ik herstel van een blessure."