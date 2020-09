Espargaro onder de indruk van snelle rookie Lecuona

Lecuona werd als verrassende nieuweling gehaald door de KTM Tech3-renstal van Hervé Poncharal nadat Brad Binder vanwege het vertrek van Johann Zarco promotie kreeg. In de eerste vier races van het seizoen haalde hij de finish niet, maar in Oostenrijk brak hij de ban door op de negende plaats te eindigen. Een week later tijdens de GP van Stiermarken werd hij tiende. Geruchten over een vroegtijdige wissel verdwenen daardoor naar de achtergrond, bovendien werd ontkend dat Lecuona vervangen zou kunnen worden door Andrea Dovizioso. Vrijdag kwam Lecuona weer sterk voor de dag. Espargaro reed enige tijd achter hem en merkte op dat de Spanjaard niet meer ‘te veel vraagt’ van de KTM.

“Ik moet eerlijk zeggen dat ik verrast was door Iker, ik heb vandaag een paar ronden achter hem gereden en het zag er heel goed uit”, zei Espargaro, die de dag afsloot op de vierde plaats. “Hij reed heel goed en daar feliciteerde ik hem mee, hij heeft indruk op me gemaakt met mijn rijstijl. Dat verrast me. Hij was snel, Iker probeerde normaal een beetje te veel. Hij wilde alles heel graag heel snel leren en daarbij vroeg hij te veel van de motor. Dan komt het niet. Maar vandaag heeft hij mij verrast. Het zag er zo goed uit, de rondetijd was zo goed. Dat was heel verrassend, ik ben er blij mee want ik heb gezien hoe hard hij ervoor moest vechten.”

Lecuona vond het al opvallend dat Espargaro hem volgde in de tweede training, een bewijs dat hij snel was. “Ik ben erg blij, Pol wilde me volgen omdat ik snel was”, reageerde hij op een vraag van Motorsport.com. “Hij was onder de indruk van mijn prestatie en ik was zelf ook onder de indruk. Ik ben blij hoor. Dit is een goede start, na de eerste races werd er van alles geschreven en nu moet het team bedanken dat ze me gepusht hebben.”

Met medewerking van Lewis Duncan