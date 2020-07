Espargaro: Medische controle van de MotoGP is streng genoeg

Tijdens het weekend van de Spaanse Grand Prix werden drie rijders uitgeschakeld na zware valpartijen. Cal Crutchlow brak een botje in zijn pols tijdens de opwarming, Alex Rins brak zijn schouder tijdens de kwalificatie en Marc Marquez brak op spectaculaire wijze zijn rechterarm tijdens de race. Vooral het geval van Marquez baarde opzien. Twee dagen na zijn operatie werd hij donderdag, net zoals Crutchlow en Rins, medisch goedgekeurd om dit weekend in actie te komen in de tweede race op Jerez.

De beslissing om Marquez met een gebroken bovenarm te laten racen kon op kritiek rekenen uit verschillende hoeken. Sommige waarnemers vinden dat rijders tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen om hun blessure niet erger te maken. Aleix Espargaro is het daar mee eens, maar merkt op dat de MotoGP-dokters weten wat ze doen en rijders niet zomaar goedkeuren. "De laatste vier tot vijf jaar is het kampioenschap op medisch vlak sterk verbeterd", stelt de Aprilia-rijder. "We hebben heel goede dokters en de tests zijn goed genoeg, [Angel] Charte en [Xavier] Mir zijn echt ongelooflijk goede dokters. Dus als zij ons laten rijden, dan betekent dat dat we ertoe in staat zijn en dat het ook veilig is voor de rest van de rijders."

Volgens Espargaro duidt de drang van Marquez om terug te keren alleen maar op de passie die de Catalaan heeft voor zijn sport. "Dat is weer een voorbeeld van hoe de rijders van hun sport houden", stelt hij. "Het is niet alleen maar een job, maar onze passie. Ik ben er zeker van dat iedereen op de grid even hard als Marc zou proberen om terug te keren. Marc is fysiek heel sterk, dus hij kan het een beetje compenseren. Rins en Cal zullen het ook proberen, al zal het voor Cal zwaar worden omdat we de pols veel gebruiken."