Espargaro hoopt dat terugkeer Iannone Aprilia in 'balans' brengt

Voormalig MotoGP-racewinnaar Iannone zit momenteel een dopingschorsing van achttien maanden uit nadat hij tijdens de GP van Maleisië van vorig jaar positief testte op het gebruik van anabole steroïden. De flamboyante coureur heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is, maar hij heeft geen bewijs kunnen leveren voor de suggestie dat hij besmet voedsel binnen heeft gekregen. Het hoger beroep bij het internationaal sporttribunaal CAS is donderdag begonnen. Iannone pleit voor zijn onschuld, het wereldantidopingbureau WADA wil echter dat Iannone de maximale schorsing van vier jaar krijgt.

Aprilia heeft meermaals haar steun uitgesproken voor de coureur en men hoopt in Noale dat hij terug kan keren. Cal Crutchlow en Andrea Dovizioso zijn echter ook in verband gebracht met het zitje naast Espargaro. Smith heeft dit seizoen ingevallen voor Iannone, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat hij het geplande testwerk niet heeft kunnen doen. Met een uitspraak in de Iannone-zaak hoopt Espargaro ook dat de situatie met het testwerk opgelost kan worden

“Ik hoop dat er een goede oplossing komt”, zei Espargaro donderdag voor de Grand Prix van Aragon. “Ik heb gisteren met Andrea gesproken en hij heeft het erg moeilijk, ik hoop dat het snel opgelost gaat worden. Aprilia is er heel erg bij gebaat om Andrea er volgend jaar weer bij te hebben, ik hoop dat er snel een oplossing komt. Dan kan hij terugkeren en kan Bradley weer werken als testrijder. We moeten hem op de motor hebben zodat de balans in het team er weer komt, op dit moment is het lastig met de huidige situatie.”

Naar verluidt heeft Crutchlow een optie bij Aprilia voor 2021, maar hij weigerde daar donderdag op in te gaan. Smith heeft op zijn beurt ‘geen trek’ om in de toekomst testrijder te blijven en zegt dat Aprilia ‘ervoor open staat’ dat hij als racer blijft, maar de prioriteit ligt op dit moment bij Iannone en Dovizioso. “Op dit moment heb ik geen trek om langer testrijder te zijn”, zei Smith. “Ik wil natuurlijk een vaste plek op de grid. Ik heb me dit jaar zo goed mogelijk aangepast en ik heb dat de afgelopen vier jaar ook steeds gedaan, ik ben twee tienden langzamer. Ik denk dat het nog steeds beter kan worden omdat ik testrijder ben bij dit team. Ik ontwikkel me nog steeds, ik heb Aleix zo nu en dan kunnen evenaren. Uiteindelijk zie ik mezelf nog altijd als racer. Aprilia staat ervoor open. Op dit moment denk ik dat de beide Andrea’s de prioriteit genieten, maar ik sta klaar als dat niet lukt. We zoeken zeker naar continuïteit binnen het team, dat werkt ook goed bij de andere fabrikanten.”

Met medewerking van Lewis Duncan