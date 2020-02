Espargaro haalt uit naar ‘respectloze’ Iannone

Aprilia heeft voor 2020 flink wat werk verzet om de RS-GP te verbeteren, de machine is volgens de renstal een ‘revolutie’. Espargaro is in het verleden kritisch geweest op het gebrek aan ontwikkeling bij Aprilia, maar prees zijn werkgever voor de ontwikkeling van de nieuwe versie nadat hij tijdens de Sepang-test voor het eerst op de nieuwe fiets rijden. De Spanjaard is momenteel de enige vaste rijder van Aprilia op de MotoGP-grid, teamgenoot Iannone zit momenteel een voorlopige schorsing uit vanwege een positieve dopingtest in november. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat Iannone over twee weken start tijdens de Grand Prix van Qatar, was de flamboyante Italiaan wel aanwezig tijdens de teampresentatie.

“Deze motor is echt prachtig, we hebben belangrijke stappen gezet”, zei Iannone in gesprek met MotoGP.com. “Ik hoop dat ik snel weer op het circuit ben. Het is pijnlijk wat er vorig jaar gebeurd is. We hebben het hele jaar problemen gehad, we hebben onze pijlen op 2020 gericht en de intentie is goed. Ik voel me een belangrijk onderdeel van dit team, deze motor is op basis van mijn instructies gebouwd.”

Die laatste woorden schoten in het verkeerde keelgat bij Espargaro. Hij vindt de woorden van Iannone respectloos naar de monteurs, engineers en testrijder Bradley Smith. Volgens Espargaro zijn de woorden van Iannone onwaar. “Het is respectloos”, stak de Spanjaard van wal. “Ik heb veel teamgenoten gehad bij Aprilia, ik heb nog nooit problemen gehad met iemand. Ik voel dat ik een goede band heb mijn teamgenoten, ook met Andrea. Maar wat hij gisteren zijn is wat mij betreft het einde van onze goede relatie. Het zijn respectloze uitspraken naar mijn engineers, mijn monteurs, naar Bradley en naar mij. Het is gewoon niet waar."

Hij vervolgde: "Hij weet verdomde goed dat het niet waar is. Ik zit vier jaar bij Aprilia en heb de engineers gepusht dit te doen. Eindelijk is de motor nu klaar. Zijn uitspraken zijn gewoon niet waar. Hij heeft het hele seizoen met mijn afstelling gereden en hij eindigde in 90 procent van de sessies achter mij. Het is niet eerlijk wat hij gezegd heeft, niet voor mij en niet voor Aprilia. We weten allemaal hoe Andrea is. Ik blijf op mijn eigen weg doorgaan en dat zal hij ook doen. We zullen zien wat de toekomst brengt.”

Met medewerking van Lewis Duncan en Oriol Puigdemont