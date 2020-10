Espargaro: Goed resultaat in Aragon te danken aan Lecuona

De eerste van twee races op het circuit van Aragon was een ‘pijnlijke’ affaire voor Espargaro, de coureurs hadden met de RC16 veel moeite om de koudere omstandigheden. KTM besloot samen met de coureurs om in het tweede weekend met vier verschillende afstellingen te beginnen om zo de goede richting te vinden. Espargaro, Miguel Oliveira en Lecuona schopten het rechtstreeks tot Q2 en de Spaanse kopman van het merk eindigde in de race vervolgens op de vierde plaats. Espargaro zei dat het resultaat vooral te danken was aan het werk van Tech 3. Vanaf de derde vrije training op zaterdag gebruikte hij de afstelling van Lecuona.

“Dit weekend hebben we veel getest en zijn we afgeweken van onze eigen afstelling”, verklaarde Espargaro. “Tech 3 heeft ons goed geholpen, zowel Miguel als Lecuona waren heel solide. Iker heeft heel goed werk geleverd en we hebben zijn afstelling gebruikt. In de derde training was hij heel snel en daarom heb ik gevraagd of wij die afstelling konden krijgen. De vierde plaats heb ik daarom aan hem te danken.”

Lecuona evenaarde tijdens de tweede Aragon-race zijn beste resultaat van het seizoen en schreef een negende plaats bij. Toch denkt hij dat er meer in het vat zat: “Ik ben erg blij, voor het eerst kon ik vechten met snelle rijders zoals [Andrea] Dovizioso, [Danilo] Petrucci en Aleix [Espargaro]”, zei de jonge Spanjaard. “Ik maakte wat fouten, toen ik Aleix inhaalde maakte ik een grote fout in bocht 12. Daar ging ik even van de baan. Ik verloor daardoor twee seconden en dat moest ik daarna weer goedmaken. Elke ronde voelde ik me sterk en kon ik terrein winnen. Na het gevecht met Dovi en Petrucci dacht ik dat ik nog verder naar voren had kunnen staan. Maar toch ben ik blij, ik heb veel geleerd de afgelopen weken. Ook op het gebied van elektronica maken we stappen. Over het algemeen ben ik heel blij.”

Met medewerking van Lewis Duncan