Espargaro foetert na kwalificatie: "Ging mis in derde training"

Espargaro ging zaterdagochtend in de slotfase van de derde vrije training tegen de vlakte en greep daardoor naast directe plaatsing voor Q2. Hij geraakte vervolgens comfortabel door het eerste deel van de kwalificatie, maar hij had geen nieuwe voorband voor het tweede deel van de kwalificatie en ging andermaal onderuit in bocht 15. Op zijn tweede motor kwam hij vervolgens tot de elfde tijd met een 1.32.266. Een groot contract met een jaar geleden, toen Espargaro het nog tot de eerste rij schopte in Misano.

“Het is altijd hetzelfde probleem als je in Q1 moet rijden, dan heb je geen banden meer voor Q2”, beschreef Espargaro zijn middag. “Dat is het probleem. Als je in Q1 zit, heb je geen nieuwe banden meer. In het eerste deel van Q2 reed ik met een gebruikte voorband die al negen ronden oud was. Ik had wel een nieuwe achterband omdat je veel grip hebt, ik was bezig aan een snelle ronde. Goed genoeg voor de tweede rij. Maar ik verloor controle over de voorkant omdat de band te oud was en de achterband helemaal nieuw. Onze problemen begonnen al in VT3 toen ik een fout maakte en Q2 niet haalde.”

Dat het weekend niet bepaald vlekkeloos is verlopen voor Espargaro, komt volgens de coureur vanwege ‘persoonlijke problemen’. “Ik heb moeite gehad om me dit weekend te focussen”, vervolgde hij. “Ik maak kleine fouten en het heeft me een plek in Q2 gekost. Ik had makkelijk op de tweede rij kunnen staan, m’n ronde in Q1 was goed genoeg voor de tweede rij. Nu starten we morgen als elfde.”