Niet Zarco, maar Granado test voor Avintia in Jerez

Zaterdag werd bekend dat Karel Abraham “zeer teleurgesteld” de MotoGP heeft verlaten en dat maakt de weg vrij voor de komst van tweevoudig Moto2-wereldkampioen Zarco. De Fransman rekende Avintia in eerste instantie niet tot de topteams waar hij zichzelf zag rijden en wees een voorstel derhalve van de hand. Maandag na de GP van Valencia voerde het management van Ducati een gesprek met de coureur om hem toch over te halen plaats te nemen bij de renstal van Raul Romero. Zarco nam daarna de tijd om zich te buigen over het dilemma, hij had ook de mogelijkheid om terug te keren naar de Moto2. Nu Abraham zijn afscheid aangekondigd heeft en Marc VDS met Augusto Fernandez een vervanger voor Alex Marquez gevonden heeft, is Avintia de enige realistische optie voor Zarco als hij volgend jaar nog wil racen.

Aangezien de Fransman nog geen knoop doorgehakt heeft, is Eric Granado benaderd om maandag en dinsdag de MotoGP-test voor zijn rekening te nemen. Dat maakte het team bekend in een persbericht. In de verklaring schrijft men dat de testkans voor de Braziliaan “een beloning is voor de twee overwinningen die hij boekte voor het MotoE-team van Avintia”.

De Braziliaan krijgt op het circuit van Jerez een Ducati GP18 tot zijn beschikking, de vaste coureurs van het team krijgen volgend jaar de GP19 nadat Avintia een betere deal tekende met Ducati.