Bastianini wint sprint Silverstone, Martín profiteert van valpartij Bagnaia

Na een enerverende kwalificatie mocht Aleix Espargaro de eerste startplek opzoeken voor de sprintrace op het circuit van Silverstone, waar de bewolking overheerste maar de temperaturen nog relatief hoog lagen. Voor de polesitter reden genoeg om de harde voorband te pakken terwijl Francesco Bagnaia en Enea Bastianini de mediumband verkozen. Wel hadden de drie rijders op de eerste startrij een zachte achterband. Ook Maverick Viñales, Marc Márquez en Miguel Oliveira kozen voor de harde voorband.

Om 16.02 uur Nederlandse tijd gingen de lampen aan en snel uit voor de start van de sprintrace over een afstand van tien ronden op het 5,8 kilometer lange circuit. Bij de start moest Espargaro de leiding afstaan aan Jorge Martín, die van de vierde positie naar de kop was gegaan in slechts drie bochten tijd. In bocht 1 ging het al fout tussen Marco Bezzecchi en Franco Morbidelli. Laatstgenoemde leek te veel snelheid mee te nemen en knalde vol tegen de VR46-motor van zijn landgenoot. Het leidde tot een gele vlag in sector 1, ook toen het veld langskwam voor de tweede ronde. Beide rijders konden - met wat hulp - weglopen. Die begon verhit voor Pedro Acosta en Brad Binder, waarbij er zelfs contact was tussen de twee en Márquez daarvan leek te profiteren. Acosta bleef er ondanks dat voor, totdat hij zelf wijd schoot in bocht 6.

Vooraan moest Espargaro ook de tweede positie afstaan aan Bastianini terwijl Márquez in Copse even zijn vijfde positie aan Binder verloor. Bagnaia had het ook moeilijk in de openingsfase. Hij viel terug tot de vierde plek en kreeg in de vierde ronde al een waarschuwing voor het overschrijden van de track limits, net als Fabio Di Giannantonio en Johann Zarco. Raceleider Martín kon niet wegrijden van Bastianini, die op zijn beurt ook Espargaro en Bagnaia in zijn nek had hijgen.

Kostbare valpartij Bagnaia, ook Márquez crasht

Halverwege de race ging het echter van kwaad tot erger voor kampioenschapsleider Bagnaia, die net de snelste raceronde had genoteerd maar in bocht 4 onderuit schoof en op die manier Martín de uitgelezen kans gaf om de leiding in het kampioenschap over te nemen. Hij zou het echter niet cadeau krijgen, want Bastianini sloeg toe richting Copse, waar de fabrieksrijder alsnog de leiding verloor. Richting Stowe probeerde Bastianini het opnieuw en nu zat hij er wel voor. Door die strijd kon Espargaro ook weer aansluiten terwijl de groep daarachter, geleid door Márquez, tegen een achterstand van drie seconden aankeek.

Met nog drie ronden te gaan kreeg ook Martín een waarschuwing voor track limits, waardoor hij in de slotfase niet helemaal op zijn gemak de aanval kon openen op Bastianini. In ronde 7 ging Marc Márquez van de vierde plaats onderuit in bocht 16. Daardoor schoof Brad Binder door naar de vierde plek, gevolgd door Acosta en Álex Márquez. Vooraan was Bastianini ongenaakbaar: de Italiaan reed weg bij Martín en eiste de zege en bijbehorende twaalf punten op. Martín moest genoegen nemen met de tweede plek en negen punten. De Pramac-coureur neemt daarom de leiding in het kampioenschap nog niet over: het verschil bedraagt slechts één punt in het voordeel van Bagnaia.

Polesitter Espargaro moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plek en zeven punten. Ook Binder, Acosta, Álex Márquez, Viñales, Jack Miller en Di Giannantonio pakten punten in deze sprintrace.

De MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd. Door het tijdsverschil vindt deze race na de Moto3-race plaats. Pas na de MotoGP-race komt de Moto2-klasse in actie.

Uitslag MotoGP Sprint Silverstone