Bastianini: Winstmarge in Maleisië subtiele boodschap aan Ducati

Na een moeizaam debuutseizoen bij het fabrieksteam van Ducati slaagde Enea Bastianini er in Maleisië in om er toch een hoogtepunt tegenaan te gooien door de Grand Prix op het circuit van Sepang te winnen. Hij was lang afwezig vanwege blessureleed en had vervolgens moeite om zich aan de 2023-motor aan te passen. Vanwege de tegenvallende prestaties gingen er geruchten dat de Italiaan voor 2024 zou moeten vrezen voor zijn zitje bij het fabrieksteam, aangezien Jorge Martin er als naaste belager van Francesco Bagnaia aanspraak op zou maken als hij dit jaar de titel wint. Ducati's sportief directeur Paolo Ciabatti bevestigde zelf vervolgens ook dat dat tot de mogelijkheden behoort.

Te midden van al die geruchten beleefde Bastianini plots zijn beste weekend van het jaar. "Ik weet niet of dit een duidelijke boodschap of een subtiele boodschap is", antwoordt de voormalig Gresini-rijder op de vraag of hij dit ziet als een duidelijke boodschap. "Het kan een duidelijke boodschap zijn als ik de rest van de races win", doelt hij op de races in Qatar en Valencia die nog resteren.

Het was voor hem in ieder geval een flinke opsteker. Hij stelde zelfs dat 'het beest [zijn bijnaam] terug is'. "Het is fantastisch voor mij om na zo'n shitseizoen de zege te pakken. Het kwam ook onverwachts, aangezien we dit weekend met een andere mentaliteit begonnen. We moesten zien te begrijpen wat de oplossing was. Mijn crew chief belde me een week gelopen op en zei dat hij wist wat ik wilde, dat hij de data en rondetijden had bestudeerd en wist wat ik nodig had." Bastianini wist vervolgens na de sprintrace al dat hij kans maakte op de zege. "Het was genoeg om te winnen, want ik zag mijn tempo van gisteren [zaterdag] en wist toen dat ik de race kon winnen. Deze ochtend waren we snel en het was mijn enige doel om als eerste bocht 1 in te gaan en vanaf daar als een malle de hele race te pushen."

Bastianini's seizoen begon op dramatische wijze met de crash in Portimão, waar hij een gebroken schouder opliep en zodoende de vier daaropvolgende races moest uitzitten. Hij keerde terug op Mugello, maar liep in Barcelona opnieuw blessures op aan zijn linkerenkel- en hand. In Indonesië keerde hij voor de tweede keer dit seizoen terug. Door zijn zege in Maleisië staat hij nu op 76 punten. Dat is nog steeds een stuk minder dan teamgenoot Bagnaia. Hij gaat aan de leiding in het kampioenschap met 412 punten achter zijn naam. Hij verdedigt in de laatste twee raceweekenden een voorsprong van veertien punten ten opzichte van Pramac-rijder Martin.