Bastianini wil winnen: “Maar moet ook aan de toekomst denken”

Francesco Bagnaia kan dit weekend de MotoGP-titelstrijd beslissen, hij heeft een voorsprong van 23 punten op Fabio Quartararo. Als de Fransman niet wint, is Bagnaia zeker van de wereldtitel. Daarmee is de meeste spanning er wel af, maar twee weken geleden was dat nog volop aanwezig toen Bagnaia het in de GP van Maleisië moest opnemen tegen Enea Bastianini. Het werd een gevecht op de grens waarbij de fabrieksrijder uiteindelijk voor de zevende keer dit seizoen triomfeerde. Vanuit de Ducati-pitbox werd echter koortsachtig toegekeken hoe Bastianini zijn toekomstige teamgenoot bestookte met aanvallen. De Gresini-rijder is zelf nog in gevecht voor de derde plaats in het kampioenschap en daarmee een flinke bonus.

“Het doel is om de race te winnen”, zegt Bastianini in Valencia, waar dit weekend de finale van het MotoGP-seizoen plaatsvindt. "We beginnen vrijdag met de trainingen en dan moeten we zien waar we willen staan. Ik denk dat het voor Pecco makkelijk wordt om het kampioenschap te winnen, alle Ducati-rijders kunnen de race zonder beperkingen rijden. Je kunt pushen. Ik denk [dat er geen nieuwe teamorders zijn], ik weet het niet. We moeten het met Pecco iets rustiger doen, ook in de race. Als ik win is het voor geen van de rijders een probleem. Ik denk ook dat Pecco hier competitief is, hij wil ook winnen. Ik ben gefocust om mijn werk te doen. We hebben samen met mijn team hard gewerkt om altijd competitief te zijn en op zondag te pieken. Soms moet je ook aan de toekomst denken, voor mij is het belangrijk om op een goede manier naar Ducati te gaan. Ik ben blij als Pecco kampioen wordt, dat is een mooie motivatie voor mij met het oog op volgend jaar."

Bastianini verwacht dat er naast Bagnaia nog voldoende andere kanshebbers zijn voor de overwinning in de twintigste race van het seizoen. “In Misano heb ik echt geprobeerd om Pecco te pakken, maar toen was het onmogelijk”, gaat hij verder. “Hier weet ik het niet. Het is een ander circuit en er zijn veel andere rijders die competitief zijn op zondag. Pecco is zeker niet de enige.”