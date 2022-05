Na spectaculaire overwinningen in Qatar en de Verenigde Staten, bond de 24-jarige Bastianini afgelopen weekend in Le Mans nog een overwinning aan de zegekar. Hij staat nu op acht punten van WK-leider Fabio Quartararo. Het zijn spectaculaire cijfers voor een coureur die het moet doen met een machine die een jaar ouder is dan het fabrieksmateriaal waar zijn vijf merkgenoten Francesco Bagnaia, Jack Miller, Jorge Martin, Johann Zarco en Luca Marini mee rijden.

Tijdens de Jerez-test kreeg Bastianini voor het eerst updates aangeboden voor zijn machine. De Italiaan maakte vele rondjes met de nieuwe onderdelen, maar besloot het niet te gebruiken tijdens de Grand Prix van Frankrijk. “Op dit moment heeft Enea besloten die onderdelen te laten voor wat het is, hij wil ze tijdens de volgende test eerst nog eens proberen en zal dan beslissen”, laat een bron binnen het team aan Motorsport.com weten.

De nieuwe aerokit moet ervoor zorgen dat Ducati iets wendbaarder wordt in het bochtenwerk. Voorlopig is de 2022-versie van de Ducati niet zo stabiel gebleken als de voorganger, maar krijgen de fabrieksrijders steeds meer grip op de situatie. Voor Bastianini wordt de volgende in-season test, die op 6 juni plaatsvindt in Barcelona, een belangrijk meetmoment om de nieuwe kit te evalueren.

In het MotoGP-reglement staat dat coureurs per seizoen één extra aerokit kunnen homologeren naast het pakket dat aan het begin van het seizoen vastgelegd wordt. Mocht de drievoudig MotoGP-racewinnaar besluiten dit pakket te installeren, kan hij geen verdere nieuwigheden toevoegen in de rest van het seizoen. Bastianini koestert voorlopig hoop dat Ducati tijdens die test in Barcelona met een nog betere oplossing komt.

Marco Bezzecchi en Fabio di Giannantonio zijn de andere rijders met een GP21. Het is niet bekend of zij ook een dergelijke update aangeboden hebben gekregen.