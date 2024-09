Met zijn overwinning in de Grand Prix van Emilia-Romagna heeft Enea Bastianini de derde plek in de titelstrijd weer overgenomen van Marc Márquez. Zijn achterstand bedraagt met nog zes raceweekenden voor de boeg nog altijd 59 punten ten opzichte van klassementsleider Jorge Martín, maar met nog 222 punten op tafel is hij absoluut nog niet kansloos voor de titel. In de persconferentie voorafgaand aan de GP van Indonesië geeft Bastianini dan ook aan de titel nog niet uit zijn hoofd te hebben gezet, al weet hij ook dat het geen makkelijke klus wordt.

"Het is niet moeilijk, ik moet aanvallen en veel races winnen als ik voor het kampioenschap wil vechten", vertelt Bastianini. Hij stelt ook dat hij de resterende zes Grands Prix op een andere manier gaat aanvliegen dan de voorgaande races. "Ik heb het eerste deel van het jaar geprobeerd om consistent te zijn en goede punten te scoren, maar ook om niet veel risico te nemen. Het was namelijk belangrijk om een goed gevoel in het team en op de motor te krijgen. Dat is nu ietwat veranderd. Het is tijd om te pushen en zoveel mogelijk punten te scoren."

Afwijkende visies op incident in Misano

Bastianini won de vorige race in Misano door in de laatste ronde voorbij te gaan aan Martín. Dat gebeurde met het nodige ellebogenwerk en dus verschilden de hoofdrolspelers - en diverse andere rijders - na afloop van de race van mening over of de actie door de beugel kon. "Nee, ik ben niet verrast door de wisselende reacties", blikt Bastianini in Indonesië terug op het incident. "Ik ging net buiten de baan omdat ik achterom keek richting Jorge, want ik dacht dat hij was gecrasht. Maar zonder die situatie was ik op de lijn gebleven, dus ik ben het eens met mijn eerste inschatting om voor de actie te gaan."

De wedstrijdleiding oordeelde in Misano dat de inhaalactie van Bastianini op Martín reglementair verliep en dus kon Bastianini zijn overwinning behouden. Martín gaf na afloop van die race al aan dat hij het anders zag en in de persconferentie in Mandalika herhaalt hij dat. "Ik ben het er niet 100 procent mee eens, want ik denk dat het over de limiet was. Maar het is oké", stelt de Pramac-rijder, die ook aangeeft dat zijn blik op de toekomst is gericht. "Ik moet de beslissing van de stewards respecteren, dus gefeliciteerd Enea. Ik moet het hier opnieuw proberen."

Vertrouwen bij Martín

Martín moet de blik ook op de toekomst richten, want hij heeft in het restant van het seizoen een voorsprong van 24 punten te verdedigen in de strijd om de wereldtitel. Aan die missie begint hij in Indonesië, een circuit waar het vorig jaar qua tempo wel goed zat bij de Spanjaard. "Vorig jaar was ik hier sterk en dat is het belangrijkste. Ik won de sprintrace en ik reed op zondag met drie seconden voorsprong aan de leiding. Misschien was ik toen te optimistisch in de race, maar ik voel dat ik zoals gebruikelijk competitief kan zijn", blikt hij vooruit op het raceweekend. "Ik blijf hard werken, het is belangrijk om hetzelfde niveau en de consistentie te behouden. Ik weet dat ik wat foutjes heb gemaakt in de kwalificatie, dus ik ga proberen om me te concentreren."