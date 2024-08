Bastianini wachtte kans af: "Heb altijd iets meer in laatste ronden"

De Grand Prix van Groot-Brittannië begon goed voor Francesco Bagnaia, op dat moment nog de kampioenschapsleider. Van de tweede plek schoot hij naar de leiding en hij had de touwtjes in handen, totdat hij richting de slotfase van de race veel terrein verloor door een verlies aan grip. Jorge Martín had de leiding toen al overgenomen van de Italiaan, maar moest vervolgens nog vrezen voor Enea Bastianini. Die had zijn banden aanzienlijk beter behandeld gedurende de race, want hij ging relatief makkelijk voorbij aan Martín om na de sprintrace ook de Grand Prix te winnen.

"Het was een erg moeilijke race omdat ik wat foutjes maakte bij de start en op de vierde plaats terechtkwam, maar daarna had ik er vertrouwen in dat ik een comeback kon maken en reed ik het gat naar Aleix [Espargaro] dicht", kijkt Bastianini terug op zijn race. "Daarna kwam ik dichter bij Pecco en in de laatste vier tot vijf ronden pushte Jorge heel hard. Het was moeilijk om bij hem te komen, maar in de laatste twee tot drie ronden heb ik altijd iets meer, en vandaag was dat precies hetzelfde. Het is fantastisch en ongelooflijk om weer op de hoogste trede van deze GP te staan."

Martín greep zodoende opnieuw naast de zege in Silverstone, maar uiteindelijk was er wel goed nieuws voor hem. Met zijn twee tweede plaatsen in het weekend heeft hij namelijk de leiding in het WK overgenomen van Bagnaia, die in de sprintrace onderuit ging. "Het is fantastisch om op het podium te eindigen, want ik wist dat Enea iets sterker was dan in andere races", zegt Martín. "Ik probeerde bij Pecco te blijven om het brandstofverbruik te managen en toen ik zag dat het het juiste moment was, ging ik ervoor. Het tempo was zoals altijd fantastisch en we zaten de hele tijd op de limiet. Zodra ik zag dat Enea me inhaalde, probeerde ik constant te blijven en de banden tot aan het einde te managen, maar hij was vandaag veel sterker. Felicitaties aan Ducati en aan Enea, want hij zat op een ander niveau vandaag. Maar wij hebben de leiding in het kampioenschap heroverd en daar ben ik blij om. Nu gaat de focus naar Oostenrijk."

Verstandig rijden

Bagnaia oogde sterk in de openingsfase en stelt dat hij de achterband probeerde te managen, maar in dat proces verloor hij grip aan de voorkant. "De voorkant viel een beetje weg en toen Martín me passeerde, probeerde ik hem te volgen. Maar ik verloor de voorkant weer in bocht 7 en op dat moment zei ik tegen mezelf: 'Je bent gisteren al gecrasht, het is beter om de race uit te rijden'", legt Bagnaia, die drie punten achterstand heeft op Martín, uit. "In de laatste twee tot drie ronden was het erg moeilijk, ook vanwege de grip aan de achterkant, maar ik ben in ieder geval blij. Het weer maakte de race beter, want het was koeler, dus het was makkelijker om goed met de banden om te gaan en ik hoop de volgende race een beter resultaat te behalen."