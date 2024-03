Tijdens de eerste MotoGP-race van het jaar in Qatar pakte Ducati zowel de overwinning in zowel de sprintrace als de Grand Prix. Daarachter was het echter Brad Binder die tweemaal het tempo van de Ducati's goed bij kon houden. Sterker nog, de Zuid-Afrikaan werd in de beide races op het Lusail International Circuit tweede. KTM was daarmee de naaste belager van de topfavorieten uit Italië en dat gaf de burger bij KTM moed. Ook Ducati-fabriekscoureur Enea Bastianini denkt dat KTM er dichter bij zit dan voorheen.

"Ducati is voor alle fabrikanten het referentiepunt en we zien dat KTM heel dichtbij Ducati staat. We konden dat vooral zien met Brad in de sprintrace en in de grand prix", verklaart de Italiaan, die in Qatar in de race toch wat tegenviel met een vijfde plek. "Ik denk dat het fabrieksteam van KTM dichtbij kan zitten, samen met Aprilia, en dat zij dit jaar onze concurrenten worden." Aprilia liet vooral in de sprintrace een ijzersterke indruk achter. Aleix Espargaró kwam daar tot een derde plaats. In de race speelden problemen met de achterband hem parten.

Binder was in de sprintrace heel dichtbij een zege, maar Jorge Martín was op de GP24 net een halve seconde sneller dan de KTM-coureur. In de hoofdrace lukte het Binder wel om voorbij Martín te komen, maar toen was Francesco Bagnaia degene die een stokje voor een overwinning stak. De regerend wereldkampioen hield op de streep net iets meer dan een seconde over. Binder is er echter niet van overtuigd dat KTM inderdaad zo dichtbij Ducati staat.

"Ik denk dat we op hetzelfde niveau zitten als vorig jaar. We zitten er voor nu wel dichtbij", begint de 28-jarige rijder. Volgens Binder zat er nog wel wat meer in de tank bij de Ducati-rijders. "Ik pushte de hele race voor de volle 100 procent. Ik had het idee dat zij nog wel wat procentjes achter de hand hielden."