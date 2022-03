Het was bij aanvang van de derde training iets koeler dan een dag eerder, maar daar stond tegenover dat het een stuk harder waaide dan eerder in de week. De omstandigheden om tot een verbetering te komen waren daardoor lastig en het circuit vies door het opgewaaide stof. Slechts twee coureurs konden zich in de eerste fase van VT3 verbeteren. Dat waren twee Ducati-coureurs die toch al buiten de top-tien stonden: Johann Zarco klom van de achttiende naar de zestiende plek algemeen, Luca Marini klokte een beter rondje, maar bleef buiten de top-twintig staan.

Toch werden er aan het eind van de sessie zachte banden tegenaan gegooid om nog aanspraak te maken op een plek bij de eerste tien. De eerste man die een grote stap maakte, was Enea Bastianini. Hij klokte 1.53.382, maar ging daarbij wel even buiten de baan in de laatste bocht. De tijd werd daardoor geschrapt en hij viel terug tot de elfde plaats. Dat was voor de anderen wel een signaal dat er wel degelijk iets te halen viel. Francesco Bagnaia stond op de tiende plaats, hij verbeterde zich naar 1.53.855. Ook Brad Binder scherpte zijn tijd aan, maar bleef steken op de elfde plaats. Pol Espargaro stond negende na de eerste dag en klom op naar de vijfde stek. Hij was veilig.

Fabio Quartararo kwam daardoor in de gevarenzone terecht. De zorgen namen toe toen hij zich niet wist te verbeteren. Ook in de laatste ronde kwam hij niet tot een beter rondje. Hij zat in de wachtkamer, maar niet voor lang. Bastianini klokte de snelste tijd van de sessie, een 1.53.790. Honda-rijder Espargaro kwam tot de tweede tijd op dertien duizendsten van Bastianini, Bagnaia maakte de top-drie compleet. Regerend MotoGP-kampioen Quartararo kwam tot de vierde tijd in de derde training, maar viel in de gecombineerde lijst buiten de top-tien.

Brad Binder werd vijfde, maar kwam er ook niet aan te pas. Johann Zarco en Miguel Oliveira eindigden op de plekken zes en zeven, Joan Mir werd achtste voor Jorge Martin en Maverick Viñales.

De kwalificatie begint zaterdagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: derde vrije training MotoGP Grand Prix van Qatar