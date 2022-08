Bastianini verslaat Ducati-fabrieksrijders voor pole in Oostenrijk

Kwalificatie 1: Espargaro zonder problemen naar Q2

Aleix Espargaro kon er zaterdagmorgen wel om lachen. Met een minimale marge van twee duizendsten (!) greep hij naast directe plaatsing voor Q2. En dus moest de knop om voor de nummer twee uit het kampioenschap, hij moest aan de bak in het eerste deel van de kwalificatie. In de vierde training maakte de Aprilia-kopman duidelijk een stap in het rijgedrag van de motor, het zag er van de buitenkant een stuk beter uit bij de routinier. Met een 1.29.692 opende hij sterk, maar er was nog wat meer nodig om plaatsing voor Q2 af te dwingen. Hij verbeterde zich naar 1.29.430 terwijl zijn jongere broer Pol naar 1.29.475 ging. De Honda-coureur nam daardoor de tweede plek weer over van Fabio di Giannantonio, een van de drie Ducati's die zich niet rechtstreeks voor Q2 plaatste. Het gat tussen de beide Espargaro's en de Gresini-rijder was echter groot: bijna drie tienden van een seconde. Luca Marini vond in zijn eerste run nog wel de aansluiting. Hij klokte 1.29.498 en had in de tweede run van Q1 nog alle kans om door te gaan naar het tweede deel van de kwalificatie.

De tweede run begon met de beide Espargaro's op pole-position voor Q2 en wederom gingen ze samen de baan op. Alex Marquez en Marco Bezzecchi kwamen er niet meer aan te pas. De beide heren gingen afzonderlijk, maar direct na elkaar van de baan in bocht 2b. Beide rijders konden op een scooter terugkeren naar de pitbox, maar kwamen te laat om nog een aanval te doen op een plek in Q2. VR46-coureur Marini deed een dappere poging, maar kwam niet tot een verbetering in zijn eerste poging van de tweede run. Aleix Espargaro wel, hij verbeterde zich naar 1.29.231 en bouwde zijn voorsprong uit naar meer dan twee tienden op zijn jongere broer. Er waren in de slotfase echter nog wat coureurs met potentie: Fabio di Giannantonio, Marini én Takaaki Nakagami waren rap onderweg.

Di Giannantonio dook onder de tijd van Pol Espargaro en hetzelfde gold voor Takaaki Nakagami. De Japanner bleef echter op de derde plek steken. Hij zag ook Luca Marini nog voorbijkomen, maar 'Diggia' was na Aleix Espargaro ook veilig voor Q2. Marini werd derde voor Nakagami en Pol Espargaro. Franco Morbidelli eindigde op de zesde plek voor Miguel Oliveira en Stefan Bradl. Andrea Dovizioso herpakte zich na een schuiver in de vierde training en werd negende voor de gecrashte Bezzecchi. Darryn Binder werd elfde voor Remy Gardner en Raul Fernandez. Lorenzo Savadori hield Alex Marquez achter zich. De LCR-rijder was ongedeerd, maar kwam na zijn val niet meer op de baan.

Uitslag: Kwalificatie 1 MotoGP Grand Prix van Oostenrijk

Kwalificatie 2: Bastianini verrast fabriekscoureurs van Ducati

De 1.29.231 van Espargaro zou in Q2 niet genoeg zijn voor pole-position, al moest het daarvoor wel droog blijven. Donkere wolken trokken steeds verder over het circuit, maar alles wees erop dat de regen pas na de sessie zou komen. Er stond in ieder geval wat druk op de ketel om vroeg in Q2 een snelle tijd te noteren. Fabio Quartararo verknalde zijn eerste ronde al in de eerste bocht toen hij te wijd ging, Aleix Espargaro opende echter met een 1.29.255 gevolgd door Jack Miller die nog iets sneller ging. De Australiër klokte 1.29.164. Het was echter nog maar de voorbode op een tiental minuten vol rode sectoren.

Miller verbeterde zich vervolgens nog eens. Hij noteerde 1.28.898. Ook Espargaro knabbelde nog wat van zijn tijd af, maar moest toezien hoe Joan Mir en Enea Bastianini iets sneller waren. Francesco Bagnaia haalde helemaal niets uit zijn eerste run. Hij ging in de chicane te wijd en moest door de grindbak. Quartararo verknalde ook een tweede rondje, maar wist met 1.29.276 alsnog een aardige referentie neer te zetten. Johann Zarco meldde zich intussen ook. De snelste man van de tweede en derde training ging halverwege Q2 naar 1.29.046. Dat was op dat moment goed voor de derde plaats.

Aan het begin van de tweede run kwam Bagnaia eindelijk uit zijn kot. Hij noteerde 1.28.999 en daarmee sprong hij naar de tweede plek in de voorlopige stand. De winnaar van de afgelopen twee races was echter nog niet klaar. Hij dook even later met een 1.28.796 onder de tijd van teamgenoot Miller. Quartararo kwam intussen niet verder dan de vijfde plek op ruim vier tienden van Bagnaia. Hij had nog een poging, maar het zag er niet helemaal comfortabel uit bij de wereldkampioen. Maverick Viñales dook onder de tijd van Quartararo en nam de vijfde plek over. Quartararo kon nog een keer aanzetten en kwam met twee snelste sectoren op het eerste deel van de baan, maar hij leverde die marge vervolgens op het tweede stuk in. Hij kwam opnieuw niet verder dan de vijfde plek.

Vooraan deed Bastianini uitstekende zaken met een laatste poging. Hij snoepte maar liefst 24 duizendsten van Bagnaia's snelste tijd af en claimde daarmee pole-position voor merkgenoten Bagnaia en Miller. Voor Bastianini was het zijn eerste pole-position sinds 2018, toen hij nog in de Moto3-klasse reed. Jorge Martin werd vierde, hij deelt de tweede startrij met Quartararo en Zarco. Maverick Viñales werd zevende voor Joan Mir en Aleix Espargaro. Espargaro had zesde kunnen staan, maar raakte zijn snelste ronde kwijt door het overtreden van de track limits. Fabio di Giannantonio eindigde op vijf tienden als tiende voor Alex Rins en Brad Binder.

De MotoGP Grand Prix van Oostenrijk gaat zondagmiddag om 14.00 uur van start.

Uitslag: Kwalificatie 2 MotoGP Grand Prix van Oostenrijk