Bastianini verschalkt Martín voor MotoGP-zege Misano, Bagnaia crasht

Zaterdag vergrootte Francesco Bagnaia de spanning in het kampioenschap door Jorge Martín in een rechtstreeks duel te verslaan voor de zege in de sprintrace in Misano. Hij bracht zichzelf daarmee in positie om in de Grand Prix van Emilia-Romagna een poging te doen om de leiding in de titelstrijd over te nemen. De polesitter moest daarvoor vier punten goedmaken op zijn titelrivaal, die vanaf de tweede positie aan de race mocht beginnen. Enea Bastianini completeerde de eerste rij. Marc Márquez, de winnaar van de laatste twee Grands Prix, begon vanaf de zevende plek aan de race over 27 ronden. Alle rijders startten met de medium voorband en medium achterband, met uitzondering van Marco Bezzecchi. Hij koos juist voor de zachte achterband.

Net als in de sprintrace was het Martín die het beste van zijn startplek kwam, maar ditmaal ging de Pramac-rijder iets wijd in de eerste bocht en dus kon Bagnaia de leiding behouden. Daarachter volgden Enea Bastianini, Brad Binder en Pedro Acosta, terwijl Márquez zich langs Bezzecchi knokte voor de zesde plek. Een ronde later schoven de drie laatstgenoemde rijders weer een plekje op, doordat Binder in bocht 4 onderuit ging en pas op grote achterstand zijn weg kon vervolgen. Aan het front wist Bagnaia intussen niet weg te komen bij Martín en Bastianini, die allebei op zijn achterwiel zaten. In de derde ronde deed Martín dan ook zijn eerste poging om de leiding over te nemen, maar zijn actie in bocht 4 werd meteen gecounterd door de regerend wereldkampioen.

Bagnaia zakt terug, maar komt ook terug

Een ronde later had Bagnaia echter geen antwoord paraat toen Martín hem bij het aanremmen voor bocht 8 te grazen nam. Terwijl de Spanjaard meteen een gaatje sloeg, kwam de Ducati-rijder meteen onder druk te staan van teamgenoot Bastianini. Hij zette zijn GP24 in de vijfde ronde in bocht 10 naast die van zijn stalgenoot, die ietwat wijd ging en ook deze positie moest afstaan. Martín had daardoor een kleine seconde voorsprong op Bastianini, die dat gaatje binnen enkele ronden echter zou dichten tot twee tienden van een seconde. Samen waren ze in deze periode al ruim twee seconden weggereden bij Bagnaia, die eerder moest vrezen voor meer positieverlies dan dat hij zich in de strijd om de zege kon mengen.

Acosta kwam namelijk behoorlijk dichterbij aan Bagnaia, tot de GasGas Tech3-rijder in de negende ronde in bocht 15 crashte en de eerste uitvaller werd. Dat bracht Márquez op de vierde positie en de Gresini-rijder kon zodoende de jacht op het podium openen. Bagnaia slaagde er in deze fase van de race echter in om zijn tempo op te voeren. Het gaatje van een seconde richting Márquez werd vervolgens weer uitgebreid en na het rijden van een nieuwe snelste raceronde in ronde vijftien bedroeg de marge alweer bijna drie tellen. Ook bracht de wereldkampioen zijn achterstand op Martín en Bastianini weer onder de drie seconden, al wist het leidende tweetal het tempo daarna zelf ook weer ietwat op te schroeven.

Martin profiteert niet optimaal van crash Bagnaia

Bagnaia zou zijn achterstand in de daaropvolgende ronden nog verkleinen tot zo'n twee seconden, maar daar zou het uiteindelijk ook bij blijven. Met nog zeven ronden voor de boeg crashte hij in bocht 8 in zijn 100ste Grand Prix als MotoGP-rijder, met een voor de titelstrijd zeer pijnlijke nulscore als gevolg. Márquez profiteerde opnieuw en schoof op naar de derde plek, met Bezzecchi op een ruime seconde op de vierde stek. Ook Fabio Quartararo zat er met de vijfde plek uitstekend bij namens Yamaha, al kwam hij in de laatste fase wel onder druk te staan van Franco Morbidelli.

De druk stond er ook bij Martín vol op in de slotfase, maar de kampioenschapsleider leek stand te houden. Toch lukte dat niet, want in de laatste ronde drukte Bastianini zijn Ducati in bocht 4 naast die van Martín, die door het contact van de baan werd gedrukt terwijl de Italiaan zelf ook niet binnen de lijntjes kleurde. Het deerde hem niet, want hij eiste in Misano de 100ste overwinning van Ducati in de MotoGP op. Ook werd de Italiaanse fabrikant voor het vijfde jaar op rij wereldkampioen bij de constructeurs. Martín liet het in de laatste ronde lopen en werd op vijf seconden tweede, maar deed desondanks wel goede zaken in de titelstrijd, terwijl Márquez het podium op bijna acht seconden van Bastianini completeerde.

Zo'n anderhalve seconde na Márquez kwam Bezzecchi als vierde over de finish in Misano, terwijl Morbidelli de vijfde plek veiligstelde na een slechte laatste ronde van Quartararo. De Yamaha-rijder viel daardoor naar de zevende plek in de uitslag, nog achter Maverick Viñales. Aleix Espargaro werd na een relatief onzichtbare race achtste, voor Álex Márquez en Miguel Oliveira op de tiende positie. Joan Mir was op de elfde plek de beste Honda-rijder, voor teamgenoot Luca Marini en Raúl Fernández. De laatste punten waren voor Fabio di Giannantonio, die laat in de race nog een long lap-straf kreeg, en Johann Zarco.

Komend weekend racet de MotoGP wederom. Dan verschijnt het circus aan de start van de Grand Prix van Indonesië.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Emilia-Romagna