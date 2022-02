Avintia Racing hield eind vorig jaar op te bestaan, maar Enea Bastianini kon voor het seizoen 2022 terecht bij het nieuwgevormde Gresini Ducati. Hij greep naast een fabrieksmachine, maar vorig jaar werd al duidelijk dat ook de GP21 een uitstekende motor is. Die was met Francesco Bagnaia, Jack Miller en Jorge Martin immers goed voor zeven overwinningen. Aan de vooravond van zijn tweede MotoGP-seizoen imponeerde Bastianini tijdens de wintertest in Sepang; met een 1.58.131 was hij de snelste.

Na afloop gaf hij aan een wereld van verschil te voelen tussen zijn oude en nieuwe motor. “In vergelijking met de 2019-motor is de 2021-versie heel makkelijk te rijden. De motor van vorig jaar was altijd heel erg in beweging”, aldus Bastianini. “Ook op de rechte stukken was die motor echt een stuk lastiger, maar ook minder constant. Elke training was er weer iets anders. Maar deze motor blijft hetzelfde doen als ik na een tijdje weer op de baan kom. De motor is constant en sneller. Je kunt een foutje snel goed maken en de motor blijft stabiel. Dat is heel fijn.”

Verbeterpunt

Op basis van de data die Ducati beschikbaar heeft gesteld, weet Bastianini overigens ook dat hij op bepaalde facetten nog kan verbeteren. “Als ik de data van Jack, Pecco [Francesco Bagnaia] en Jorge Martin zie, weet ik dat ik in het midden van de bochten nog kan verbeteren. Mijn stijl is om snel de bocht in te duiken, daar ben ik heel agressief. Maar met deze motor heb je veel potentie bij het uitkomen van de bocht.”

Bastianini greep voor 2022 dus naast een fabrieksmachine, maar vooralsnog valt het verschil tussen zijn 2021-pakket en het materiaal van de topcoureurs mee. “Op dit moment zijn er geen grote verschillen”, constateert Bastianini. “Het is redelijk vergelijkbaar. De nieuwe motor heeft een nieuw blok, maar die van de GP21 was ook al goed. Het zou zelf een voordeel kunnen zijn om een volledig ontwikkelde 2021-machine te hebben. De eerste paar races gaat dat helpen. Daarna zal het fabrieksteam weer stappen zetten. Gigi [Dall’Igna] is geweldig.”