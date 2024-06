Bastianini: Tweede plek in GP Italië bijzonder na moeilijke week

De overwinning in de Grand Prix van Italië ging overtuigend naar Francesco Bagnaia, die bij de start direct de leiding in handen nam om die daarna niet meer af te staan. Zijn huidige Ducati-teamgenoot Enea Bastianini stelde de tweede plek veilig in Mugello, nadat hij in de laatste twee ronden van de race zowel Marc Márquez als Jorge Martín opzij zette. De Italiaan rekende voor eigen publiek zodoende af met de twee rijders die de belangrijkste kandidaten zijn om hem in 2025 op te volgen bij het fabrieksteam van Ducati. Zo brachten Italiaanse media donderdag al naar buiten dat Martín aangewezen zou zijn om die plek volgend jaar in te nemen, al werd maandag duidelijk dat Ducati de bakens verzet heeft naar Márquez.

"Het voelt heel bijzonder, want ik heb een heel moeilijke week achter de rug", verklaarde Bastianini dan ook na afloop van de Italiaanse GP. "We wilden een resultaat neerzetten en zaterdag heb ik me al verbeterd en was ik snel. Zondag was ik heel gemotiveerd om voor mezelf iets meer te doen, maar ook voor alle mensen hier. Halverwege de race zat ik een beetje te slapen, maar ik herpakte me toen Marc me inhaalde en zei 'nee, dit hoort niet, dit is mijn podium'. Ik kwam terug en reed als nooit tevoren. Het was goed. In de laatste ronde haalde ik Jorge ook in en dat was best gevaarlijk, maar uiteindelijk kan ik blij zijn."

De geruchten over de bezetting van het tweede zitje bij Ducati lieten dus zijn sporen achter bij Bastianini, die zelf al in verband werd gebracht met een overstap naar Aprilia, al maakte die fabrikant maandag juist bekend dat Martín vanaf 2025 op de RS-GP zit. Mede daardoor kon hij in Toscane goed leven met zijn tweede plaats, die hem ook hielp om niet te veel aan de toekomst te denken. "Toekomst, toekomst, toekomst... Ik wil aan het heden denken, want we denken al zoveel aan de toekomst. Ik wil echter van deze dag genieten, want deze periode is heel lastig geweest. Ik heb wat fouten gemaakt, maar dat geldt ook voor het team. Dit is een prachtige dag. Normaal ben ik niet echt blij met de tweede plek, maar nu ben ik blij en wil ik niet over de toekomst nadenken."

Met zijn tweede plek verstevigde Bastianini zijn vierde plaats in de tussenstand van de MotoGP. De rijder uit Rimini verzamelde 114 punten, waardoor zijn achterstand op Martín op dit moment 57 punten bedraagt.