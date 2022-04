Bastianini grijpt tweede MotoGP-zege, knappe inhaalrace Marquez

De Grand Prix van Amerika was jarenlang het favoriete jachtterrein voor Marc Marquez, die maar liefst zeven overwinningen pakte in acht MotoGP-starts op het Circuit of the Americas. In zijn eerste wedstrijd na zijn blessureleed in Indonesië, moest Marquez vanaf de negende startplek vertrekken. De eerste vijf plekken op de grid werden bezet door coureurs van Ducati met Jorge Martin voorop, maar of het merk uit Bologna voor het eerst zou winnen op COTA? Die vraag zou in de wedstrijd over twintig ronden beantwoord worden. De meeste rijders kozen voor de hard/soft-bandencombinatie, enkel Miguel Oliveira en Raul Fernandez weken af door voor de medium-achterband te kiezen.

De Ducati’s schoten uit de startblokken, maar voor Marquez was dat niet bepaald het geval. De Spanjaard kwam totaal niet van zijn plek en was als allerlaatste bij de eerste bocht. Martin pakte intussen de holeshot, maar Jack Miller ging al snel naar de koppositie voor Martin en Enea Bastianini en Francesco Bagnaia. Wereldkampioen Fabio Quartararo zat intussen in de slag met zijn landgenoot Johann Zarco. Marquez stond voor een enorme klus om zijn succes op COTA te prolongeren, hij lag na de eerste ronde op de zeventiende plek. Marco Bezzecchi was intussen gevallen. Hij viel daardoor terug, maar kwam wel terug op de baan. Maar hij trok de aandacht met zijn rokende machine en kreeg de zwarte vlak met de oranje bol. Hij moest gedwongen opgeven.

Aardige inhaalrace van Marquez

Vooraan had Miller het tempo gedicteerd in de eerste vier ronden. Hij hield Martin achter zich, maar de Madrileen zat rustig in het spoor van de fabrieksrijder te wachten op een kans. De top-vijf werd nog altijd bezet door vijf Ducati’s met daarachter Quartararo en Suzuki-rijders Alex Rins en Joan Mir. Van de vijf Ducatisten maakte Bagnaia de minste indruk, hij stond onder druk van Zarco en de Fransman wist de vierde plek ook daadwerkelijk over te nemen. Voor Marquez ging het intussen niet van een leien dakje. Hij was opgeklommen naar de dertiende plaats, maar vloog bijna uit de baan toen hij in de vierde ronde een aanval inzette op Maverick Viñales en Brad Binder. De Repsol Honda-man pakte die beide mannen niet veel later alsnog, duidelijk was dat Marquez zocht naar de limiet van zijn RC213V.

Rins rekende in de vijfde ronde af met Quartararo door hem in te halen in T12, hij had niet veel later ook Bagnaia te pakken. De Suzuki-man vond het eerste scheurtje in het Ducati-bolwerk en had de snelste om mee te doen om de prijzen. Marc Marquez bereikte intussen de top-tien. Hij nam teamgenoot Pol Espargaro te grazen in bocht 12 en kon vooruit kijken met nog ruim de helft van de wedstrijd te gaan. Vooraan controleerde Miller de wedstrijd. Hij had echter de twee concurrenten voor het Ducati-fabriekszitje in 2023 in zijn nek: Martin op een paar tienden, Bastianini daar vlak achter.

De Gresini Ducati-rijder kwam echter onder vuur te liggen van Rins. Die kwam even naar de derde plek, maar op het lange rechte stuk richting de twaalfde bocht kon Bastianini counteren. Marquez had afgerekend met Aleix Espargaro voor de negende plaats in de wedstrijd, maar zijn opmars leek daar voorlopig ten einde te komen. Vooraan werd het tempo halverwege de wedstrijd opgevoerd en dat zorgde ervoor dat enkele coureurs op het lint kwamen. Miller trok een gat van zeven tienden op Martin en de Pramac-rijder had de grootst mogelijke moeite om de Australiër bij te benen. Hij verloor een ronde later de tweede plek aan Bastianini waarna ook Rins zijn kans schoon zag om Martin te pakken. Met de komst van Rins in de top-drie was een volledig Ducati-podium voorlopig uitgesloten.

Met zeven ronden te gaan had Marquez de aansluiting bij Quartararo te pakken. De Yamaha-piloot vocht met Zarco, duwde de Pramac-man heel wijd in de eerste sector en Marquez profiteerde door op te stomen naar de zevende plek. Vooraan noteerde Bastianini de snelste raceronde en hij dichtte het gaatje op Miller. Mir had op zijn beurt afgerekend met Bagnaia en Martin en lag nu achter teamgenoot Rins op de vierde plek.

Bastianini doet succesvolle greep naar de macht

Op zijn pitbord had Miller het bericht gekregen dat de aanval van Bastianini aanstaande was. De aanval kwam heel snel. Op het lange rechte stuk richting bocht 12 zette Bastianini zijn machine voor het eerst langszij de GP22 van Miller. De winnaar van de Qatar Grand Prix ging naar de koppositie met iets meer dan vier ronden te gaan. Miller moest zich herpakken, maar had met Alex Rins een sterke coureur achter zich in de slotfase.

De strijd om de overwinning werd in de achttiende ronde beslist toen Bastianini drie ijzersterke sectoren produceerde en de voorsprong uitbouwde naar anderhalve seconde. Miller kon de aanval van Rins in eerste instantie afslaan, maar in de laatste ronde kreeg Miller alsnog een aanval op zijn oren. In de voorlaatste bocht ging Rins binnendoor bij de Ducati-man en stelde zo de tweede plek veilig voor Miller.

Joan Mir eindigde op een dikke seconde als vierde voor Bagnaia en Marc Marquez. De Repsol Honda-man zette een streep onder een indrukwekkende inhaalrace door in de slotfase af te rekenen met Quartararo. De regerend wereldkampioen moest genoegen nemen met de zevende plek. Jorge Martin eindigde na een veelbelovende slotfase op de achtste plek voor teamgenoot Zarco. Viñales maakte de top-tien compleet na een rondenlang duel met teamgenoot Aleix Espargaro. Brad Binder eindigde op de twaalfde plek voor een teleurstellende Pol Espargaro, die geen vuist kon maken. Takaaki Nakagami werd veertiende terwijl Andrea Dovizioso het laatste WK-punt opraapte. De routinier pakte die plek dankzij een straf van Franco Morbidelli. De fabrieksrijder van Yamaha kwam op P15 aan de finish, maar had de track limits overschreden in de laatste ronde.

Over twee weken keert de MotoGP terug in Europa. Dan staat de Grand Prix van Portugal op het circuit van Portimao op het programma.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Amerika