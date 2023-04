Bastianini trekt zich met schouderblessure terug in Jerez

De viervoudig MotoGP-winnaar liep een gebroken schouderblad op nadat Luca Marini met hem in botsing kwam in de sprintrace tijdens de Portugese Grand Prix in maart. Hoewel Bastianini niet geopereerd hoefde te worden, moest hij de Grand Prix in Portugal en de races in Argentinië en de Verenigde Staten missen.

Bastianini voltooide dinsdag voorafgaand aan de Spaanse Grand Prix een privétest op een Superbike en kreeg donderdag van de MotoGP-artsen in Jerez toestemming om dit weekend deel te nemen. De Italiaan stond na vrijdag op de twintigste plaats in het gecombineerde klassement. Hij liet weten dat hij veel pijn had en niet zeker wist of hij zaterdag door kon gaan.

Tijdens de derde training voor de Grand Prix van Spanje was duidelijk te zien dat Bastianini nog steeds veel last heeft. De Italiaan greep na een paar ronden in de garage gelijk weer naar zijn schouder. Later in de sessie maakte Ducati bekend dat Bastianini zich terugtrekt. "Hij zei dat het te pijnlijk was", aldus Ducati-baas Davide Tardozzi. "Na een paar ronden was het te moeilijk om verder te rijden. Dus we willen het risico niet nemen en hebben besloten om te stoppen."