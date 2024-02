Bastianini: Te vroeg om te zeggen dat Ducati MotoGP in 2024 domineert

Ducati leverde de afgelopen seizoenen al de sterkste motorfiets af van het MotoGP-veld. Ook in 2024 lijkt de Italiaanse fabrikant weer een goede kanshebber te zijn, want tijdens de driedaagse wintertest in Sepang maakte men een ijzersterke indruk. Vier rijders doken aldaar onder de grens van 1 minuut en 57 seconden en Francesco Bagnaia was uiteindelijk maar liefst acht tienden sneller dan zijn officiële ronderecord op Sepang International Circuit. Bovendien trok Gresini met Marc Marquez de succesvolste MotoGP-rijder van het huidige veld aan om op een Ducati GP23 te racen in 2024.

De verbeterde GP24 en de komst van Marquez leiden tot zorgen dat Ducati de MotoGP in een houdgreep heeft, maar Enea Bastianini vindt het nog veel te vroeg voor dergelijke conclusies. "We lijken heel effectief te zijn over één ronde in droge omstandigheden, maar qua race pace zitten zelfs de GP23's in de buurt. We weten echter dat de Ducati altijd het verschil maakt in de snelle ronde, dus we moeten afwachten hoe de anderen presteren", vertelt de fabrieksrijder. "Het is te vroeg om te stellen dat alleen Ducati's meedoen om het kampioenschap, maar we hebben zeker een kleine stap gezet met de nieuwe motor. Ook in Qatar hebben we nog wat te bewijzen, zelfs als de nieuwe aerodynamica wordt goedgekeurd."

Zelf besloot Bastianini de test op de derde positie, wat teammanager Davide Tardozzi tot de uitspraak verleidde dat de Italiaan zijn vorm van 2022 had hervonden. Zelf voelt hij zich in ieder geval meer op zijn gemak op de GP24 dan op de GP23 het geval was. "Het motorblok is iets anders dan bij de GP23 en ik vind hem beter, want hij lijkt meer op het motorblok uit 2021. Ik ben blij met deze motorfiets, maar we kunnen qua engine braking nog een stap voorwaarts zetten. Natuurlijk hoopte ik op een bevestiging van het gevoel dat ik had in Valencia en die bevestiging is ook gekomen. We moeten afwachten hoe het gaat als we op andere circuits racen, maar de motor werkt en ik voel me goed binnen het team. Het gaat dus makkelijker dan vorig jaar."

Maandag en dinsdag kan Bastianini de Ducati GP24 aan de tand voelen tijdens een tweedaagse test in Qatar. Op het Lusail International Circuit staat op 10 maart ook de seizoensopener gepland. De rijder uit Rimini denkt dat Ducati de goede vorm uit Sepang mee kan nemen. "Ik denk het. Hoewel het verschil met de GP23 niet enorm groot is, zijn de prestaties in praktisch alle bochten beter", aldus Bastianini. "Bovenal is het gevoel op de motor een stuk beter dan vorig jaar. Dat is natuurlijk heel subjectief, want Jorge Martin vindt het niets, maar de andere Ducati-rijders voelen zich goed. Het hangt dus heel erg af van de rijstijl."