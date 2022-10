Bastianini spaarde Bagnaia niet: “Wilde er zeker voor gaan”

Ducati had tot voor kort in de jacht op de eerste wereldtitel sinds Casey Stoner in 2007 meerdere ijzers in het vuur, maar Francesco Bagnaia is de grootste kandidaat gebleken. Na een indrukwekkende opmars kwam hij vorige week in Australië aan kop in het klassement. Ducati maakte daarvoor nog afspraken met haar rijders dat ze onderling met Bagnaia mochten vechten om de overwinning, maar dat ze geen roekeloze acties moesten uithalen waarmee ze hun kopman in gevaar kunnen brengen. In Sepang voerde het management van de Italiaanse renstal tijdens de race koortsachtig overleg over het toepassen van een eventuele teamorder, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig toen Bagnaia weer aan de leiding kwam en zijn zevende overwinning van het seizoen pakte.

Bastianini nam enkele ronden de tijd om zijn kansen op een succesvolle inhaalactie te taxeren, maar kwam tot de conclusie dat hij het niet kon doen. “Het scheelde echt weinig, zeker in de laatste ronde, maar ik denk dat het heel lastig was om hem in de laatste sector te pakken”, legt Bastianini uit. “Voor mij was het vooral zaak om in de eerste sector dichtbij te blijven. Ik probeerde het in de negende bocht via de binnenkant te doen, maar er was geen ruimte en ging voor de buitenkant. Ik ga graag in de aanval, maar moet wel voorzichtig zijn omdat dit kampioenschap belangrijk is voor Ducati. Ik probeerde het in de laatste ronde nog eens, maar het was iets te gevaarlijk. Soms moeten we onszelf de vraag stellen of het verstandig is, hij vecht voor het kampioenschap.”

Bastianini is doorgaans een coureur die in de tweede helft van de race iets meer kan vragen van zijn banden. Zondag was dat niet het geval. De Italiaan geeft dat aan als reden dat hij de aanval uiteindelijk niet kon inzetten. “Ja, nu gaan we naar Valencia”, ontwijkt Bastianini de vraag over zijn aanvalslust. “We zullen zien, Pecco is daar snel en hij kan voor de titel vechten. Ik wil voor de derde plek in het kampioenschap gaan.” Op een tweede vraag of hij ervoor gegaan zou zijn, zegt hij: “Ik probeerde de race te winnen vandaag.”

Bagnaia had zondag het kampioenschap kunnen winnen als hij elf punten meer haalde dan Fabio Quartararo. De Ducati-rijder won de race, maar Quartararo eindigde op de derde plek. Het verschil is nu 23 punten en de titelstrijd wordt in Valencia beslist.