Bastianini bovenaan na vrijdag in Portimão, Yamaha-rijders naar Q2

Vrijdagochtend begon de MotoGP al aan het Grand Prix-weekend in Portugal met de eerste vrije training. Het tempo lag niet bijzonder hoog, want snelste man Marc Márquez bleef ruim drie seconden boven zijn eigen ronderecord van vorig jaar. De Gresini Ducati-rijder troefde in VT1 de niet geheel fitte Maverick Viñales en Brad Binder af. De klok werd na die sessie echter weer op nul gezet, want in de tweede training van de vrijdag zouden de rijders ook strijden om een startbewijs voor Q2. Vanaf 16.00 uur Nederlandse tijd kregen ze zestig minuten de tijd om een plek bij de eerste tien veilig te stellen om Q1 zaterdag over te kunnen slaan.

De gebroeders Márquez meldden zich kort na het zwaaien van de groene vlag als eersten op het asfalt van Autódromo Internacional do Algarve, maar in hun kielzog volgden alle andere rijders. Meteen lieten ze zien dat het allemaal wel wat sneller kon dan in de eerste vrije training. Álex Márquez bleef met zijn eerste rondetijd nog bijna twee tellen boven de tijd van zijn oudere broer in VT1, maar Fabio Quartararo slaagde er meteen in om sneller te zijn met zijn 1.40.387. Fabio di Giannantonio was een halve minuut later de eerste die onder de 1 minuut en 40 seconden dook, alvorens Brad Binder met 1.39.199 de eerste serieuze richttijd noteerde. Die tijd bleef tot het einde van de eerste runs staan, waardoor de KTM-rijder als snelste man terugkeerde in de pits.

Na zo'n twintig minuten keerden de eerste rijders terug op het asfalt voor hun tweede run van de sessie. Marc Márquez was een van de eersten die weer op pad ging en dat leidde tot twee verbeteringen die hem naar P2 brachten. Ook regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia liet zich zien. Na een povere dertiende tijd in VT1 stond de Ducati-rijder na de eerste run slechts zestiende, maar met zijn tweede run verbeterde hij zich flink om naar P7 op te rukken. Rijders als teamgenoot Enea Bastianini, Franco Morbidelli en Álex Márquez verbeterden zich echter ook, waardoor de wereldkampioen al snel weer terugzakte naar de elfde positie.

Crashfestijn in slotfase

Halverwege de training zette Marc Márquez nogmaals aan en ditmaal dook hij met 1.31.110 wél onder de tijd van Binder. Pedro Acosta sloot gelijktijdig aan op de derde plek met slechts anderhalve tiende achterstand. Dat werd de vierde tijd, doordat Jorge Martín kort daarna naar 1.38.979 snelde. Márquez stond zodoende kort na de helft van de training tweede, voor Binder, Acosta, Quartararo, Franco Morbidelli, Aleix Espargaró, Bastianini, Álex Márquez en Bezzecchi op P10. Rijders als Miller, Bagnaia en Viñales stonden in de tweede helft van de training dus voor de opgave om zich alsnog bij de snelste tijden rijders te scharen.

De stand van zaken zou in de laatste twintig minuten nog behoorlijk veranderen. Eerst meldde Takaaki Nakagami zich op de eerste stek, waarna Viñales die plek overnam met 1.38.629. Die tijd werd weer geëvenaard door Márquez, die een ronde later zelfs naar 1.38.559 snelde. Die tijd hield stand totdat Bastianini met twaalf minuten te gaan naar 1.38.057 snelde. Op dat moment vonden ook de eerste twee crashes van het MotoGP-weekend plaats. In twee afzonderlijke incidenten ging zowel Espargaró (bocht 4) als Álex Márquez (bocht 14) onderuit. Beide rijders bleven gelukkig ongedeerd bij de valpartijen.

In de laatste drie minuten volgde opnieuw een crash, ditmaal van Franco Morbidelli in bocht 8. Ook Marc Márquez en Luca Marini gingen vrijwel gelijktijdig onderuit, waardoor zij hun tijden niet meer konden aanscherpen in de slotfase. Anderen deden dat wel, maar de tijd van Bastianini kwam niet meer in gevaar. Miller sloot uiteindelijk aan op de tweede plek met een tiende achterstand op zijn opvolger bij Ducati, met Marc Márquez uiteindelijk op de derde stek. Martín reed de vierde tijd, voor Binder, Bezzecchi en Viñales. Bagnaia plaatste zich met de achtste tijd ook rechtstreeks voor Q2, net als Yamaha-duo Quartararo en Álex Rins op de posities negen en tien. Onder meer Acosta, Espargaró en alle Honda-rijders zijn hierdoor veroordeeld tot deelname aan Q1.

De MotoGP-rijders komen zaterdagochtend weer in actie voor de tweede vrije training, die om 11.10 uur Nederlandse tijd begint. Aansluitend volgt meteen de kwalificatie.

Uitslag training MotoGP GP van Portugal