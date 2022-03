Bastianini aan kop, Marquez crasht in warm-up GP van Qatar

Op een behoorlijk warm Losail Circuit in Doha gingen de 24 MotoGP-coureurs nog een laatste keer naar buiten alvorens de Grand Prix van Qatar zondagavond 18.00 uur lokale tijd (16.00 uur Nederlandse tijd) begint. De snelste tijd kwam op naam van Enea Bastianini, die zaterdagavond al bewees dat hij zijn problemen in de kwalificatie opgelost heeft. Op de zachte band was de Italiaan behoorlijk indrukwekkend, op zondagochtend bevestigde hij die vorm. Met een 1.54.519 stond hij aan kop na twintig minuten.

Johann Zarco kwam op iets minder dan een tiende tot de tweede plaats met Aprilia-coureur Aleix Espargaro op de derde plaats. Miguel Oliveira klokte de vierde tijd met Fabio Quartararo op de vijfde plek. De regerend wereldkampioen start zondagmiddag vanaf de elfde startplek aan de Grand Prix van Qatar.

Drie coureurs gingen onderuit tijdens de warm-up, zonder erg. Marc Marquez van Honda was de eerste, hij verloor de voorkant in de tiende bocht. Het was voor Marquez pas zijn eerste valpartij van dit seizoen. Ook de MotoGP-rookies Raul Fernandez en Fabio di Giannantonio eindigden in het gravel, beiden bleven ongedeerd.

