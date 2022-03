De holeshotapparaten van Ducati, de toekomst van Fabio Quartararo bij Yamaha en de terugkeer van Marc Marquez met de radicaal vernieuwde Honda. Het zijn zaken waar de afgelopen weken volop over gespeculeerd werd. Het was vrijwel allemaal ruis in aanloop naar de echte start van het seizoen. Om even voor 18.00 uur lokale tijd op zondag 6 maart was het afgelopen met de bespiegelingen en stonden 24 coureurs – waarvan vijf debutanten – aan de start voor de eerste van in totaal 21 ronden dit seizoen. Geheel volgens traditie werd het seizoen afgetrapt op het Losail Circuit van Doha met de Grand Prix van Qatar.

Ducati-jongeling Jorge Martin claimde zaterdagavond de pole-position, voor Enea Bastianini. Bij het doven van de startlichten waren beide coureurs niet best weg. Het was Pol Espargaro die de leiding nam in de eerste ronde voor zijn teamgenoot Marc Marquez en de sterk gestarte Brad Binder. Bastianini viel terug tot achter Joan Mir, die opgeklommen was naar de vierde plaats. Aleix Espargaro lag zesde voor Jorge Martin, Fabio Quartararo en Jack Miller. Aan het eind van de eerste ronde maakte Alex Rins de top-tien compleet.

Marquez deed aan het begin van de race een poging om zijn teamgenoot te verschalken, maar de jongste van de Espargaro-broers gaf zich niet zomaar gewonnen. Hij controleerde het tempo van voren en zo was er een gesloten peloton van zo’n tien rijders aan het front. Van het tiental hadden Quartararo en Bagnaia de meeste moeite om de groep te volgen, zij reden op de negende en tiende plaats. Vooral significant was het moment dat Suzuki-rijder Rins Quartararo zonder al te veel moeite voorbijreed. Het was andermaal het bewijs van de vooruitgang die men bij Suzuki geboekt heeft met de nieuwe krachtbron.

Marquez en Mir leveren in, Miller valt uit

In de zesde ronde kwam Marquez toch een beetje meer onder vuur te liggen. Brad Binder reed de Honda-coureur voorbij op het rechte stuk. Iets verder naar achteren ging Bastianini voorbij aan Mir. Niet op een recht stuk, maar nota bene in de bochten maakte de Ducati-coureur gehakt van de oud-wereldkampioen. Niet veel later vond Bastianini de aansluiting bij Marquez en zag de Italiaan zijn kans schoon om de zesvoudig wereldkampioen voorbij te steken. Voor Jack Miller eindigde de eerste wedstrijd intussen in tranen. Aan het eind van de zevende ronde bracht hij de Ducati in de pits, hij kreeg een DNF achter zijn naam.

Vooraan bleef Espargaro het tempo dicteren, Binder zat op een paar tienden achterstand, maar leek nog wel iets in de tank te hebben voor het tweede deel van de race. Mir holde intussen achteruit. Hij verloor niet alleen een plek aan Bastianini, ook Aleix Espargaro stak zijn Aprilia RS-GP voorbij aan de Suzuki-man. Meerdere coureurs gingen intussen in de fout op het Qatarese circuit. Achtereenvolgens gingen Marco Bezzecchi, Alex Marquez en Miguel Oliveira onderuit. Ze bleven ongedeerd bij hun afzonderlijke incidenten.

Nulscore voor topfavoriet Bagnaia

Ook Jorge Martin en Francesco Bagnaia kwamen niet ongeschonden uit de strijd. De twee vochten om de negende plaats, maar in de twaalfde ronde verloor Bagnaia grip aan de voorkant van de machine. Martin zat op dat moment bij hem aan de buitenkant en die werd het slachtoffer van een jammerlijke valpartij. Bagnaia werd voor de start van het seizoen omschreven als de topfavoriet voor de wereldtitel, maar vertrekt met een flinke kras op de carrosserie uit Qatar. Bagnaia bood zijn excuses aan bij Martin, maar Ducati zag in een klap twee belangrijke spelers uitvallen.

Terwijl de Ducati’s uit de grindbak gevist werden, had Pol Espargrao een poging gedaan om zijn voorsprong iets uit te breiden. Dat lukte. Hij voerde de druk op bij Bastianini, maar de Gresini Ducati-coureur slaagde erin het gaatje te controleren. Bovendien moest Espargaro de meest kritieke fase van de race nog overleven op de zachtste bandencompound die leverancier Michelin had meegebracht naar Qatar. Hij stond op de soft, Bastianini en Binder hadden beide de medium compound achterband gestoken voor de race.

Bastianini schrijft geschiedenis voor Gresini Ducati

Terwijl Pol Espargaro aan de leiding ging, verschalkte zijn broer Aleix Marc Marquez met een moedige inhaalactie. Voor koploper Espargaro was het overigens nog geen gelopen wedstrijd. Bastianini had met vier ronden te gaan de aansluiting gevonden en het duurde niet lang voordat de Gresini-rijder de aanval plaatste. Het gebeurde met nog vier ronden te gaan op het rechte stuk. Bastianini reed Espargaro voorbij en pardoes ging de Spanjaard veel te wijd in de eerste bocht. Hij gaf daardoor ook de tweede plek weg aan Binder. Het gat tussen Bastianini en Binder was iets meer dan een seconde en de Zuid-Afrikaan gaf zich niet zomaar gewonnen.

In de laatste ronde verdedigde Bastianini een voorsprong van negen tienden. Het gaatje werd kleiner en kleiner, maar Binder kreeg geen kans om een aanval te doen op de eerste plaats. Bastianini pakte zijn zesde Grand Prix-zege en zijn eerste in de MotoGP. Voor Gresini Ducati was het de eerste overwinning sinds Toni Elias in de Grand Prix van Portugal in 2006. Binder eindigde op drie tienden als tweede met Pol Espargaro op de derde plaats. Aleix Espargaro kwam op de Aprilia tot de vierde stek, hij bleef op acht tienden van zijn broer Pol steken. Marc Marquez maakte de top-vijf compleet bij zijn terugkeer in de MotoGP.

Joan Mir kwam er in de tweede helft van de race niet aan te pas, hij werd zesde voor teamgenoot Alex Rins. De strijd om de achtste plaats ging tussen twee Fransen en geheel in stijl gebruikte Johann Zarco de paardenkrachten van de Ducati om Fabio Quartararo voorbij te steken. De regerend wereldkampioen was behoorlijk ontgoocheld na de finish. Takaaki Nakagami maakte de top-tien compleet.

Franco Morbidelli maakte een hele matige start, maar herpakte zich. Hij kwam op de elfde plek aan de finish. Maverick Viñales werd twaalfde, net voor Luca Marini en Andrea Dovizioso. Moto2-wereldkampioen Remy Gardner pakte in Qatar zijn eerste WK-punt in de MotoGP.

De volgende race is op 20 maart: de Grand Prix van Indonesië op het Mandalika-circuit.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Qatar