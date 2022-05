Veel crashes in Le Mans, Bastianini rijdt ronderecord in VT2

Enea Bastianini reed het vier jaar oude ronderecord van Johann Zarco uit de boeken in de tweede vrije training, die vrijdagmiddag gehouden werd op een zonovergoten Bugatti Circuit in Le Mans. De Italiaan had echter geen eenvoudige vrijdag in Frankrijk. Eerder op de dag was hij in de eerste training al gevallen en kort nadat hij de snelste tijd noteerde in de tweede training ging het weer mis. Kort voor het vallen van de vlag noteerde Bastianini een 1.31.148 en dat was genoeg voor de snelste tijd. Zijn valpartij kort daarna bij het uitkomen van bocht 2 was frustrerend, maar leverde niet meer dan een kras op de carrosserie op.

Aleix Espargaro deed opnieuw van zich spreken. Hij werd tweede in de tweede training voor Alex Rins van Suzuki. Johann Zarco klom op naar de vierde plek, hij maakte halverwege de sessie nog een spectaculaire actie mee. Zarco ging aan het begin van een vliegende ronde rechtdoor in de flauwe bocht naar rechts en moest door de grindbak. Hij deed dat op bijzonder hoge snelheid en sprong aan het eind van de grindbak weer de baan op. Zarco kwam daarna even binnen, maar herpakte zich in de slotfase met een 1.31.508.

Francesco Bagnaia klokte de vijfde tijd voor wereldkampioen Fabio Quartararo. Na een matige ochtendsessie gaf ook Brad Binder een teken van leven. Hij werd achtste op vijf tienden van Bastianini. Joan Mir maakte een flinke crash mee in de tweede training. Hij ging als een van de eerste rijders onderuit in bocht 7, later volgden Alex Marquez, Darryn Binder en Marco Bezzecchi nog op datzelfde punt. Allen bleven ongedeerd. De negende plaats in de sessie was voor Jorge Martin. Jack Miller, die in bocht 11 zonder erg ten val kwam, was de hekkensluiter op de tiende plek.

Franco Morbidelli bleef buiten de top-tien steken, hij werd elfde en moest ook weer een crash verwerken. Maverick Viñales werd elfde voor de beide Repsol Honda’s van Pol Espargaro en Marc Marquez.

De voorbereiding op de Grand Prix van Frankrijk gaat zaterdagmorgen verder met de derde training. Aanvangstijd is 9.55 uur.

Uitslag Tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Frankrijk