Bastianini hield rekening met titelambities Bagnaia: “Niet te gek gedaan”

De twee Ducati-coureurs waren zondag in een zenuwslopende strijd verwikkeld om de overwinning van de Grand Prix van San Marino. Francesco Bagnaia reed vrijwel de hele race aan kop, maar Enea Bastianini voerde de druk naarmate de race vorderde verder op. Het kwam tot een climax in de laatste toer over het Misano World Circuit Marco Simoncelli toen Bastianini zich verremde in bocht 4 en bijna tegen de achterband van Bagnaia reed. In het vervolg van de ronde kwam Bastianini nog heel dichtbij, maar bleef hij op de streep op 34 duizendsten van de winnaar steken.

Bastianini had het in de laatste bocht nog kunnen proberen, maar besloot zichzelf en Bagnaia niet in gevaar te brengen. “Ik heb m’n volledige potentie gebruikt om de race te winnen”, zegt Bastianini over zijn strijd met Bagnaia. “Maar de laatste ronde van Pecco was echt heel goed. Ik probeerde het in bocht 4 en langs de buitenkant probeerde ik het alsnog. In de laatste bocht was het niet mogelijk om het te doen, ik had samen met Pecco kunnen crashen. Ik heb het nog geprobeerd in de acceleratie, maar het is goed zo.”

Bastianini had in de eerste ronden moeite om grip te vinden met zijn machine, maar kwam later in de race op stoom. Hij kon Maverick Viñales pakken en zat Bagnaia in de tweede helft van de race op de huid. Het ging haast mis in de laatste ronde bij het remmen voor de vierde bocht. “Ik remde zo hard en probeerde hem in te halen, maar ik was iets te laat en moest naar buiten. Aan het eind probeerde ik het in de laatste bocht, maar Pecco was zo goed dat ik geen kans had. Het was onmogelijk.”

Bagnaia won zijn zesde race van het seizoen en staat nu tweede in het klassement. Bastianini is opgeklommen naar de vierde plek.