Bastianini reist af naar Jerez voor verwachte comeback bij Ducati

Het seizoen begon dramatisch voor Enea Bastianini. De Italiaan werd in de sprintrace van de Grand Prix van Portugal onderuit getikt door VR46-rijder Luca Marini. Bastianini kwam daarbij naar ten val en liep een schouderbladbreuk op. De Italiaan moest daardoor de hoofdrace van zondag aan zich voorbijgaan en moest ter controle naar het ziekenhuis. Op advies van de artsen moest de Ducati-coureur vooral rust pakken en hoefde hij niet onder het mes. Hij miste de Grand Prix van Argentinië en hoopte in de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas weer in actie te komen, maar die race kwam nog te vroeg. Michele Pirro werd als vervanger opgeroepen en scoorde in totaal vijf punten.

Nu lijkt Bastianini dan toch echt terug te keren. Ducati heeft aan Motorsport.com laten weten dat Bastianini naar Jerez afreist in de verwachting weer op de motor te stappen voor de Spaanse Grand Prix. Daarvoor zal de rijder op maandag de Ducati Panigale testen op het circuit van Misano, voordat hij op dinsdag een verdere controle ondergaat bij dokter Porcelli en wacht op medische goedkeuring. Ducati verwacht dat de rijder dit weekend zijn comeback maakt.

Bastianini moet donderdag een check-up ondergaan bij de artsen van de MotoGP om het groene licht te krijgen. Hij zal dan op vrijdagochtend het circuit opgaan voor de eerste training van het weekend, waarna hij zal weten of hij fit genoeg is om door te gaan met de Grand Prix. Ducati heeft voor het weekend in Jerez geen beroep gedaan op testcoureur Michele Pirro.

Door zijn valpartij in de sprintrace en het missen van de afgelopen races staat Bastianini na drie Grands Prix op nul punten. De fabriekscoureur van Ducati is naast Pol Espargaro, die door zijn val tijdens de vrije training in Portugal alle races van het seizoen tot nu toe heeft gemist, de enige die nog geen punten achter zijn naam heeft staan.