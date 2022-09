Bastianini: “Wil races winnen, niet het kampioenschap”

Gresini Racing-rijder Enea Bastianini versloeg toekomstig teamgenoot Francesco Bagnaia met een minimale marge van 0,042s in een spectaculaire Grand Prix van Aragon. Het was zijn vierde zege van het seizoen waarmee Ducati voor de derde keer op rij het kampioenschap voor constructeurs binnenhaalde. De Italiaan staat nu op 48 punten van WK-leider Fabio Quartararo en maakt daarmee gewoon weer kans op de wereldtitel met nog vijf races te gaan. Bastianini houdt zich daar echter niet mee bezig. Het gat is volgens hem te groot, maar bovendien heeft hij andere prioriteiten voor hij in 2023 naar het fabrieksteam gaat.

“Ik hoorde pas na de race dat Quartararo gevallen was, dat wist ik tijdens de race niet”, aldus Bastianini. “Volgens mij is 48 punten nog steeds te veel, maar ik wil op deze manier doorgaan en competitief zijn in de laatste fase van het kampioenschap. Ik bekijk het per race. Ik heb een goede toekomst voor me, dat is positief. Het kampioenschap is belangrijk en ik sta nu dichter bij Fabio, Pecco en Aleix. Maar daar ligt voor mij op dit moment niet de druk, ik moet nog veel punten goedmaken. Het belangrijkste vind ik dat we de komende races vooraan starten en meedoen om de overwinning. Mijn doel is op dit moment om races te winnen, niet het kampioenschap.”

Bastianini maakte in de laatste ronde zijn beslissende move op Bagnaia bij het ingaan van bocht 7. “Ik had niet nagedacht over de bocht waar ik de inhaalactie wilde plaatsen”, geeft Bastianini toe. “Toen ik zag dat Pecco heel dicht voor me zat bocht 5 wist ik dat bocht 7 mijn eigen kans was. En in bocht 7 was ik gewoon heel sterk.”