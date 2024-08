Bastianini pakt dubbel op Silverstone, Martín nieuwe leider MotoGP

Voor Aleix Espargaro beloofde het hoe dan ook een bijzondere dag te worden op Silverstone. Als polesitter begon hij aan zijn 329ste Grand Prix in de MotoGP en daarmee staat hij nu alleen nog achter Valentino Rossi en Andrea Dovizioso op de lijst van rijders met meeste racestarts. Op het Britse circuit was het weer aangenaam warm, maar wel flink bewolkt met hier en daar lichte druppels regen - ook vlak voor de start van de race nog. Ondanks dat begonnen de rijders op de slicks aan de race, aangezien de regen niet doorzette. Voor de start van de race wist Franco Morbidelli dat het voor hem een moeizamere middag zou worden door de twee long lap penalty's die hij had gekregen voor het veroorzaken van de startcrash met Marco Bezzecchi in de sprintrace.

Vanaf de pole had Espargaro geen slechte start, maar hij werd wel direct om de oren gereden door de Ducati-rijders. Francesco Bagnaia nam direct de kopstart, gevolgd door teamgenoot Enea Bastianini, Jorge Martín en Marc Márquez. Bij de start viel Brad Binder hard terug: zijn KTM leek stil te vallen waardoor hij helemaal naar achteren terugviel en de eerste ronde niet eens zou uitrijden. In de openingsronde ging het ook al fout voor Trackhouse Racing. Miguel Oliveira en Raúl Fernández gingen in bocht 6 gezamenlijk onderuit.

Bagnaia kon een klein gat slaan naar de achtervolgende groep, in ronde twee geleid door Martín die profiteerde van een fout van Bagnaia in Brooklands. Espargaro was op zijn beurt weer naar de vierde plaats gegaan ten koste van Márquez, die nu zijn broer Álex Márquez achter zich had. De polesitter had de smaak te pakken, want hij noteerde in ronde drie de snelste raceronde en was al opgeklommen naar de derde plek.

Vooraan had Bagnaia de touwtjes in de eerste ronden stevig in handen. Martín stond het de Italiaan niet toe om weg te rijden, maar kon ook nog niet genoeg aansluiten om de aanval te openen. Hij had bovendien ook Espargaro en Bastianini nog dicht achter zich terwijl ook Marc Márquez loerde op een foutje van de kopgroep. De zesvoudig kampioen had een stuk meer ademruimte door een stevig duel tussen Fabio Di Giannantonio en Álex Márquez, waarbij de VR46-rijder niet blij was en in bocht 7 duidelijk maakte dat Márquez hem gewoon moest volgen om de aansluiting weer te vinden.

Bagnaia valt hard terug, Martín opent deur voor Bastianini

Halverwege de race begonnen Bagnaia en Martín weg te rijden van Espargaro, Bastianini en Márquez, die op dat moment om het laatste podiumplekje streden. In die strijd verloor Espargaro een positie aan Bastianini na een foutje in Stowe, waardoor de fabrieksrijder van Ducati nu vrij baan had om te proberen het gat naar voren te dichten. Dat ging al een stuk makkelijker door een aanval van Martín in ronde 12 van 20. De Pramac-coureur sloeg toe in bocht 3, waar Bagnaia geen weerwoord op had en voorlopig dus moest aansluiten achter zijn titelrivaal, die met de zege de leiding in het kampioenschap zou overnemen.

Die strijd lag weer open door een fout van Martín een ronde later. Daardoor kon Bastianini direct aansluiten bij de koplopers, maar Martín bleef ondanks de fout aan de leiding. Wel voelde hij nu de hete adem van de twee Ducati-fabrieksrijders, die Espargaro en Márquez niet meer als grote zorg hadden. Die twee waren verwikkeld in een strijd om de vierde plaats, waarbij laatstgenoemde deze positie met vijf ronden te gaan overnam.

Met nog zeven ronden te gaan kreeg Bastianini de tweede positie in de schoot geworpen van Bagnaia, die in bocht 7 te wijd ging en in de slotfase terrein verloor. Bastianini, de winnaar van de sprintrace van zaterdag, had opnieuw het tempo te pakken en liet Martín niet wegrijden. Nog drie ronden te gaan en Bastianini zette Martín flink onder druk in de strijd om de zege. Die druk leek te werken, want Martín ging een ronde later te wijd in bocht 3 en opende zo de deur voor Bastianini. Bagnaia haakte definitief af: hij verloor veel tijd en lag plots drie seconden achter de koplopers.

De fout van Martín betekende ook meteen einde strijd om de zege: Bastianini had veel meer grip over en kon makkelijk wegrijden van Martín. Na twintig ronden pakte Bastianini dus de dubbel op Silverstone, na zijn sprintzege op zaterdag. Opnieuw moest Martín genoegen nemen met de tweede plaats, maar het is wel een bijzondere tweede plaats: deze levert hem namelijk de leiding in het wereldkampioenschap op. Hij staat nu drie punten voor Bagnaia, die als derde over de streep kwam en nu weet dat hij nu de jager is, niet de gejaagde. Marc Márquez, Di Giannantonio, Espargaro, Álex Marquez, Bezzecchi, Pedro Acosta en Morbidelli maakten de top-tien compleet.

De MotoGP komt over twee weken weer in actie. Dan keren de rijders terug op de Red Bull Ring in Oostenrijk.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië