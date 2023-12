Nadat de stofwolken van de ontknoping van het MotoGP-kampioenschap in Valencia neerdaalden mochten de coureurs twee dagen na de race kennis maken met de nieuwe motoren voor 2024. Enea Bastianini nam voor het eerst plaats op de kersverse Ducati, nadat hij de eerste tests met de machine in september op Misano aan zich voorbij liet gaan vanwege blessureleed. De Italiaan is ervan overtuigd dat de nieuwe Desmosedici een stap vooruit is. "Het eerste gevoel voor 2024 vanaf de start al beter. Het is geen grote verandering ten opzichte van de 2023-motor, maar het is beter", verklaart de winnaar van de Grand Prix van Maleisië na afloop van de testsessie, waarin hij de achtste tijd noteerde.

Op de vraag van wat er dan beter is antwoordt Bastianini dat het in de details zit. "We hebben gesleuteld aan de mogelijkheden voor een andere set-up, dit jaar was het voor mij onmogelijk om wat anders te doen met de motor", onthult de 25-jarige rijder. "We hebben ook het rijden in de bochten verbeterd. We moeten nog wel wat verbeteren bij het ingaan [van de bochten] en de set-up die we bij mij gebruikten was al een stuk beter. Ook is het nieuwe motorblok beter. Hij is heel snel en het eerste gevoel bij gas geven is goed. Ook de engine break is beter, maar nog wel vergelijkbaar met '23."

Ondanks alle positieve punten, weet Bastianini dat volgend jaar uit een ander vaatje tappen het devies is. De Ducatist kon bij lange na het tempo van teamgenoot en wereldkampioen Francesco Bagnaia niet bijbenen. Bastia heeft een idee waar dat verschil vandaan komt en verklaart daar ook naar te kijken. "Pecco probeerde wat anders en voor zijn stijl is dat goed. Ik ga dat proberen in Sepang [tijdens de wintertests]", noemt de coureur uit Rimini. "Dit kan me helpen bij de engine breaking."

Bagnaia ook blij

Bagnaia ziet ook kansen met de nieuwe motor, waar hij net als Bastianini voor het eerst van mocht proeven. "De engineers en de monteurs bij Ducati mogen trots zijn op hun werk", vertelt de tweevoudig kampioen, die nog wel wat verbeteringen verwacht. "De motor is al gelijk aan die van vorig jaar, dat is een goed uitgangspunt. Er zijn ook gebieden waar de motor beter in is. Valencia is niet de makkelijkste baan om op te starten en de omstandigheden met de wind was een ramp. Maar er zijn dingen verbeterd [op de motor] waar ik naar vroeg, zoals het ingaan van de bochten. Nu moeten we nog het vermogen beter kwijt kunnen, maar daar hebben e nog de tijd voor."