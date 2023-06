Bastianini is niet bezig met geruchten over toekomst bij Ducati

Tijdens de eerste sprintrace van het jaar in Portugal raakte Enea Bastianini geblesseerd aan zijn rechterschouder. De nieuwbakken fabriekscoureur van Ducati moest de daaropvolgende vier Grands Prix laten schieten, maar was in Frankrijk voor het eerst weer van de partij. De dramatische start heeft echter ook voor de nodige geruchten gezorgd rond zijn, te meer omdat zijn doorlopende contract voor 2024 geen zekerheid biedt dat hij ook bij het fabrieksteam geplaatst wordt. Onder meer Marco Bezzecchi en Marc Marquez zijn al aan het plekje gelinkt.

Voor Bastianini is het ongetwijfeld een ongemakkelijke situatie, maar zelf houdt hij zich eigenlijk niet bezig met de geruchten rond zijn plek. "Hoe leef ik met deze situatie? Goed, in de zin dat ik heel kalm ben en me goed voel", vertelde de Italiaan. "Ik ben nog niet in staat geweest om mijn potentie met deze motor te laten zien, maar daar maak ik me geen zorgen om. Ik wil namelijk graag 100 procent fit zijn. Ik besteed niet al te veel aandacht aan de geruchten en de dingen die gezegd worden."

Voorafgaand aan het seizoen werd Bastianini gezien als een van de belangrijkste uitdagers van teamgenoot Francesco Bagnaia in de strijd om de MotoGP-wereldtitel. Zijn kans daarop is flink geslonken, maar de man met startnummer 23 denkt niet dat de strijd al gestreden is. "Er zijn genoeg concurrenten. Ik zie dat Jorge Martin veranderd is en veel consistenter presteert, hij kan altijd meedoen om de topposities en een serieuze rivaal voor Pecco zijn", legt Bastianini uit. "Dat geldt ook voor Bezzecchi. Hoewel hij niet zo sterk was in de lange race in Le Mans, kan hij ook een goede kanshebber zijn. Het kampioenschap is nog lang en er kan veel gebeuren. Pecco is zeker de favoriet, hij is snel en in alle sessies consistent. Het wordt lastig om hem te verslaan, maar het is te proberen."

Voor wat betreft zijn eigen seizoen heeft Bastianini door het blessureleed zijn bakens moeten verzetten. "Op dit moment is een kampioenschap winnen niet mijn doel", erkent hij dan ook. "Dat is iets wat ik lastig te verteren vond, maar op dit moment is mijn doelstelling om fysiek weer 100 procent te worden zodat ik goede races kan afleveren. Zodra ik op mijn best ben, komen we te weten op welk niveau wij zitten en kan ik proberen zoveel mogelijk punten goed te maken."