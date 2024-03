Bastianini: MotoGP-zege Portugal onmogelijk tegen perfecte Martín

Vorig jaar beleefde Enea Bastianini in Portimão een rampzalige start van het MotoGP-seizoen. In zijn eerste sprintrace als fabrieksrijder van Ducati raakte hij betrokken bij de crash van Luca Marini, waardoor hij zijn schouderblad brak en vijf Grands Prix miste. Afgelopen weekend revancheerde hij zich op hetzelfde circuit door op zaterdag pole-position te pakken. In de sprintrace werd Bastianini zesde nadat hij bij de start zijn start device voor de voorkant per ongeluk uitschakelde, maar op zondag maakte hij dat weer goed door een knappe tweede plaats over de streep te trekken.

Het was voor Bastianini zijn eerste podiumplaats sinds hij afgelopen november de Grand Prix van Maleisië op zijn naam schreef. "Het is prachtig om terug te zijn op het podium, vooral na de rampzalige zaterdag met een enorme fout bij de start. De zondag was echter heel anders", vertelt de 26-jarige Italiaan dan ook na afloop. Hij moest alleen Jorge Martín voor zich dulden. De Pramac-rijder had nooit een enorme voorsprong, maar Bastianini constateerde dat hij perfect reed. "Jorge's start was heel knap en hij bleef daarna de hele race aan de leiding rijden. Samen met Maverick probeerde ik het gat te dichten, maar dat was onmogelijk omdat hij perfect reed. Ik ben blij."

Bastianini profiteerde in de laatste ronde van een technisch probleem bij Maverick Viñales, die lange tijd voor hem op de tweede plek reed. Achter de Aprilia-rijder verloor de Ducati-man naar eigen zeggen echter te veel tijd om een serieuze kans te maken op de zege. "Een beetje, want ik weet dat Jorge vooraan reed en ik reed achter Maverick", antwoordt hij op de vraag of hij in de slotfase dacht dat hij nog kon winnen. "Het was echter lastig voor mij om aan de overwinning te denken. Mijn doel was om in de laatste ronde met Maverick te vechten en ik denk dat de overwinning onmogelijk was. Als ik op de tweede plek had gereden, had de race misschien iets anders uit kunnen pakken. Jorge was echter de hele race perfect en hij was te gevaarlijk."

Na de eerste twee raceweekenden heeft Bastianini 39 punten verzameld, waarmee hij op 21 punten van Martín derde staat in de tussenstand. Wel heeft hij twee punten voorsprong op teamgenoot Francesco Bagnaia, die in Portugal uitviel na een botsing met Marc Márquez.