Bastianini pakt MotoGP-zege Maleisië, Bagnaia loopt uit met podiumplek

Zaterdag deed Jorge Martin goede zaken door met zijn tweede plaats in de sprintrace weer twee punten in te lopen op WK-leider Francesco Bagnaia. De regerend wereldkampioen werd derde in de korte race, terwijl Alex Marquez de overwinning voor zich opeiste. Eerder op de zaterdag verzekerde Bagnaia zich wel al van de beste uitgangspositie in de race op zondag door pole te pakken. Op de eerste rij kreeg hij gezelschap van rivaal Martin, terwijl Enea Bastianini de eerste startrij completeerde. Met Marquez, Luca Marini en Marco Bezzecchi bestond de gehele top-zes op de grid uit Ducati's.

Iets na 8.00 uur Nederlandse tijd doofden de startlichten voor de 20 ronden tellende Grand Prix van Maleisië, waarbij de rijders op de eerste rij vrijwel identiek van hun plek kwam. Martin probeerde als eerste de eerste bocht in te duiken, maar ging daarbij wat wijd en nam Bagnaia daarbij mee. Bastianini profiteerde daarvan door de leiding te nemen, voor Marquez, Bagnaia, Bezzecchi en Martin. Fabio Quartararo sloot aan op de zesde positie, al moest hij in de negende bocht toezien dat Jack Miller aan hem voorbijkwam. Martin sloeg later in de openingsronde eveneens toe door Bezzecchi weer te passeren en de vierde positie over te nemen.

Vooraan openden Bastianini en Marquez sterk door meteen een gat van een seconde te slaan richting Bagnaia, die zelf op zijn beurt onder druk kwam te staan van Martin. In de derde ronde deed de Pramac-rijder in de veertiende bocht zijn eerste poging om de WK-leider te passeren, maar die aanval werd meteen gecounterd. In de vierde bocht van de vierde ronde deed Martin een nieuwe poging, maar nog geen bocht later zat Bagnaia er opnieuw weer voor. Voor de nummer twee in de WK-stand was dat het sein om het tempo iets te laten zakken en een gaatje te laten vallen richting de Ducati-rijder, vermoedelijk om de bandenspanning niet te ver te laten oplopen.

De eerste uitvaller van de race op Sepang International Circuit werd in de vijfde ronde genoteerd. Joan Mir ging in de vierde bocht onderuit en zou daardoor niet aan de finish komen. Een ronde later crashte ook Miguel Oliveira in bocht 9 uit de race, waarna Raul Fernandez het drama voor werkgever RNF Aprilia compleet maakte door zijn machine met technische problemen in de pits te parkeren. De gifbeker van de Italiaanse fabrikant uit Noale was echter nog niet leeg, want in de negende ronde gleed Aleix Espargaro onderuit voor zijn vijfde crash van het weekend. De rijder uit Granollers werd daarmee de vierde uitvaller van de race.

Stabiele situatie vooraan, Quartararo knokt zich naar voren

Helemaal aan het front settelde de race zich enigszins. Halverwege had Bastianini een gaatje van een ruime seconde opgebouwd richting Marquez, die op zijn beurt weer anderhalve seconde marge had richting Bagnaia. Martin kon het tempo ook niet helemaal volgen, want hij zag zijn achterstand op zijn titelrivaal oplopen naar zo'n twee seconden. Daarachter reed Bezzecchi in niemandsland, terwijl Miller daarachter een groepje van zes rijders aanvoerde. Quartararo was echter sneller en kwam in ronde twaalf in bocht 11 voorbij aan de Australiër van KTM, wiens teamgenoot Brad Binder luttele seconden later op dezelfde plek uit de race crashte. Een ronde later werd de zesde crash van de race al genoteerd door Takaaki Nakagami, die in bocht 9 onderuit gleed maar zijn weg wel kon vervolgen.

Quartararo reed intussen het gat naar Bezzecchi dicht en in de vijftiende ronde zette hij opnieuw in de elfde bocht een succesvolle aanval in om de vijfde positie over te nemen. Meer zat er echter niet in voor de Yamaha-rijder, die op dat moment al ruim zes seconden achter Martin reed. Ook de onderlinge strijd voor de eerste vier posities leek op dat moment al gestreden, ware het niet dat Bagnaia in de laatste drie ronden het gat richting Marquez nog ietwat kon verkleinen. Kleiner dan een seconde zou het gat echter niet worden. Iets verder naar achteren vielen wel enkele acties te noteren. Zo deed Franco Morbidelli goede zaken door zowel Fabio di Giannantonio als Miller opzij te zetten en de zevende plek over te nemen.

Dat gebeurde een kleine twintig seconden achter Bastianini, die een ongelukkig seizoen in Maleisië een positieve draai gaf door zijn vijfde MotoGP-zege te boeken. Anderhalve seconde later kwam Marquez als tweede over de finish, terwijl Bagnaia op 3,5 seconden het podium completeerde. De WK-leider breidde daarmee zijn voorsprong in het kampioenschap uit tot veertien punten, want Martin eindigde op de vierde stek. Op exact vijftien seconden van de winnaar werd Quartararo vijfde, voor Bezzecchi en Morbidelli. Miller eindigde op de achtste stek, met Di Giannantonio op de negende positie en Marini op P10. Maverick Viñales, Johann Zarco, Marc Marquez, Augusto Fernandez en Pol Espargaro pakten de resterende punten, terwijl invaller Iker Lecuona en wildcard Alvaro Bautista buiten de punten eindigden. Nakagami kwam na zijn crash als laatste over de finish.

De MotoGP-rijders reizen vanuit Maleisië direct door naar Qatar, waar Bagnaia een voorsprong van veertien punten verdedigt ten opzichte van Martin. In Losail wordt het voorlaatste raceweekend van 2023 verreden.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Maleisië