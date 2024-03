Bastianini pakt MotoGP-pole in Portimão, Márquez na crash op P8

Na drie oefensessies op het Autódromo Internacional do Algarve maakten de MotoGP-rijders zich op voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal. Diverse grote namen slaagden er tijdens de tweede training op vrijdag niet in om zich rechtstreeks te plaatsen voor Q2. Zodoende moest Pedro Acosta voor het eerst zijn opwachting maken in Q1, al bevond hij zich in goed gezelschap. Ook Aleix Espargaró, Álex Márquez en Fabio di Giannantonio dwongen vrijdag geen plekje af in Q2 en moesten dus proberen om dat via Q1 te doen.

Acosta en Márquez door, Espargaró valt af in Q1

Om 10.50 uur lokale tijd (11.50 uur in Nederland) ging het licht op groen voor het eerste segment van de kwalificatie. Alle rijders meldden zich meteen op de afspraak en Acosta liet meteen zien scherp te zijn. De GasGas Tech3-rijder opende met 1.38.403 en scherpte die tijd een ronde later aan tot 1.38.328, waarmee hij de eerste positie in handen had na de eerste runs. De marge met Márquez op P2 bedroeg echter slechts 0.012 seconde, terwijl Espargaró op de derde stek op iets meer dan een tiende stond. Lokale held Miguel Oliveira stond halverwege op de vierde positie, voor Trackhouse-teamgenoot Raúl Fernández.

De beslissing in de strijd om de twee plekjes in Q2 viel echter pas in de slotfase tijdens de tweede run. Acosta scherpte zijn tijd aan tot 1.38.065, waarna Márquez slechts 0.005 seconde sneller ging. De Gresini-rijder bleek met zijn 1.38.060 uiteindelijk de snelste, terwijl ook Acosta zich plaatste voor Q2. Espargaró viel met zijn derde tijd buiten de boot en start beide races in Portugal vanaf P13, voor Di Giannantonio en Oliveira. Fernández begint de races vanaf de zestiende positie, gevolgd door Franco Morbidelli en Augusto Fernández. De vier Honda-rijders sluiten de rijen met Johann Zarco op P19, voor Joan Mir, Takaaki Nakagami en Luca Marini op de 22ste en laatste plek.

Uitslag Q1 MotoGP GP van Portugal

Bastianini bevestigt vorm, Marc Márquez crasht

Na een korte onderbreking begonnen de twaalf overgebleven rijders aan de strijd om pole-position in Portimão. Acosta en Álex Márquez wachtten na hun optreden in Q1 even en zagen vanuit de pits dat er al vroeg twee crashes genoteerd werden. Eerst ging Marc Márquez stevig onderuit in bocht 15, waarna Brad Binder even later crashte in bocht 5. Doordat Jorge Martín zijn rondetijd even later afgenomen zag worden wegens track limits, hadden slechts zes rijders een tijd staan na de eerste run. Francesco Bagnaia voerde het veld aan met 1.37.942, op een kleine tiende gevolgd door Jack Miller. Maverick Viñales bezette halverwege de derde positie.

Met nog zes rijders die een tijd moesten rijden beloofde de strijd om pole pas in de slotfase beslist te worden. Martín dook als eerste onder de tijd van Bagnaia, waarna Enea Bastianini met 1.37.706 naar de voorlopige pole kwam. In de laatste minuut zette iedereen nogmaals aan, maar de tijd van Bastianini bleef buiten bereik. Viñales kwam nog dichtbij, maar strandde op 0.082 seconde op de tweede stek. Martín completeerde de eerste startrij, met Bagnaia op de vierde positie. Miller en Marco Bezzecchi noteerden de vijfde en zesde tijd, met Acosta, Marc Márquez en Fabio Quartararo op de posities zeven, acht en negen. Binden bleef steken op P10 en krijgt in de races gezelschap van Álex Rins en Álex Márquez op de vierde rij.

Uitslag Q2 MotoGP GP van Portugal

Aprilia's sterk tijdens tweede vrije training

Voordat de MotoGP-rijders aan de kwalificatie begonnen, stond eerst nog de tweede en afsluitende vrije training op het programma in Portimão. Gedurende de sessie werd het tempo steeds iets verder opgevoerd en uiteindelijk was het Maverick Viñales die met de snelste tijd aan de haal ging. De Aprilia-rijder gebruikte zachte banden om naar 1.38.720 te snellen. Daarmee was hij de enige rijder die onder de 1 minuut en 39 seconden dook in VT2. Pedro Acosta wist die barrière net niet te slechten, maar eindigde op een kleine drie tienden van Viñales op de tweede plek. De top-drie werd gecompleteerd door Aleix Espargaró, die bijna een halve tel toegaf op zijn teamgenoot.

Marc Márquez herstelde zich na zijn late crash tijdens de tweede vrijdagtraining door de vierde tijd te rijden in VT2. Raúl Fernández klokte de vijfde tijd en zorgde daarmee voor drie Aprilia's in de top-vijf. Jorge Martín was de nummer zes op ruim zeven tienden van Viñales. De Pramac-rijder had op zijn beurt slechts zes duizendsten marge op Francesco Bagnaia, terwijl ook Fabio Quartararo en Marco Bezzecchi binnen acht tienden achterstand bleven. De top-tien werd gecompleteerd door Brad Binder, die nipt sneller was dan zowel Álex Rins als Franco Morbidelli. Enea Bastianini, de snelste man uit de MotoGP-training, viel ietwat tegen met de zestiende tijd.

Uitslag tweede vrije training MotoGP GP van Portugal