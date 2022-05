Enea Bastianini vocht zondag een kort duel uit met Francesco Bagnaia. In de 21ste ronde van de Franse Grand Prix nam de Gresini-rijder de leiding in de wedstrijd waarna Bagnaia eruit vloog door een foutje in de voorlaatste bocht. Het was voor Bastianini alweer de derde overwinning in dit prille MotoGP-seizoen, waarin hij het moet doen met een 2021-versie van de Desmosedici.

Bij Ducati denkt men intussen na wie voor de komende contractperiode van 2023-2024 het zitje naast Bagnaia moet krijgen. De coureur uit Turijn tekende eerder dit jaar een nieuwe verbintenis, maar Ducati wil nog even wachten met het besluit over de tweede plek. Bastianini is naast de huidige fabriekscoureur Jack Miller en Pramac Ducati-rijder Jorge Martin de belangrijkste kandidaat voor het zitje.

“Ik weet het niet, ik ben niet de baas bij Ducati”, zegt Bastianini op de vraag of Ducati geen keuze meer heeft en hem naar het fabrieksteam moet promoveren. “Maar ik denk dat ik het op dit moment beter doe dan andere Ducati-rijders. Pecco zei eerder dit weekend dat hij liever Jack als teamgenoot heeft. Ik denk dat hij een woordje meespreekt in de beslissing, ik weet niet of Ducati naar hem luistert. Maar ook als ik met een fabriekspakket bij Gresini of een ander team rijd, kan ik snel zijn.” Gevraagd waarom Bagnaia een voorkeur heeft voor Miller, voegt Bastianini toe: “Hij heeft Miller liever omdat hij de leider is bij Ducati, hij kent mijn potentieel en dat van Martin. Dat kan een probleem voor hem worden.”

"Jack is mijn vriend"

Bagnaia ontkent dat en stelt dat Bastianini op basis van zijn prestaties de promotie verdient. Gevraagd waarom hij dan toch Miller liever aan zijn zijde ziet, zegt de vice-kampioen van 2021: “Jack is al sinds 2019 mijn teamgenoot en ik ken hem nu heel goed”, aldus Bagnaia. “Het is normaal dat je een vriend kiest als je teamgenoot, het is de man waar je veel mee praat en veel tijd mee doorbrengt. Jack is mijn eerste keuze, hij is mijn vriend en een goede teamgenoot. We werken heel goed samen. Maar het is uiteraard aan het team om een keuze te maken. Als het Enea of Martin is, dat maakt voor mij niet uit. Ik heb altijd een goede band gehad met mijn teamgenoten. Enea verdient de plek volgens mij, in Austin was hij heel sterk en in Le Mans wint hij dus ook.”