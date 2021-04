Haar zat rookie Bastianini in de weg tijdens GP van Doha

Als debutant maakte Bastianini tijdens de seizoensouverture in Qatar al een sterke indruk door als beste nieuwkomer op de tiende positie te eindigen op zijn twee jaar oude Ducati. Ook tijdens de Grand Prix van Doha, die afgelopen weekend ook op het circuit van Losail werd verreden, zag de Italiaanse nieuwkomer er wederom goed uit. Vanaf de negentiende startpositie klom de Avintia Racing-rijder gestaag op naar de elfde positie, de plek die hij ook aan de finish zou bezetten. Misschien was er nog wel meer mogelijk voor Bastianini, ware het niet dat hij in de loop van de race met een bijzonder probleem te maken kreeg.

“Ik ben heel tevreden, vooral omdat ik na een aantal ronden naar voren wist te komen. Ik zat anderhalve seconde achter de motor voor me, maar ik begon sterke ronden te rijden. Ik was zelfs even sneller dan de leidende groep, dus ik ben zeker tevreden”, vertelde Bastianini na zijn tweede MotoGP-race. Toch heeft hij het gevoel dat er meer mogelijk was. “Helaas kwam mijn haar in de laatste ronden in mijn ogen en door het zweet kon ik niets meer zien. Ik raakte afgeleid en kon de drie, vier rijders voor mij niet meer inhalen. Dit kon ik niet goed gebruiken.”

Marini leert over bandenmanagement

Ondanks het ongemak dat zijn haar veroorzaakte eindigde Bastianini ver voor teamgenoot en mede-debutant Luca Marini. De door VR46-gesteunde rijder eindigde in zijn debuutrace in Qatar nog op de zestiende positie, maar een week later had de Italiaan het een stuk lastiger. Over de gehele linie merkte Marini weliswaar verbeteringen ten opzichte van de eerste race, maar onder andere door bandenproblemen kwam hij slechts als achttiende over de eindstreep.

“Ik heb veel geleerd, het gevoel met de motor is beter geworden. Ik weet nu op welke vlakken ik harder moet werken in de sportschool om meer kracht te hebben. Het zijn vooral mijn bovenlichaam en armen om beter van richting te kunnen veranderen”, aldus Marini. “Wat betreft de race heb ik veel geleerd over bandenmanagement. Ik had een probleem met de voorband, na tien ronden begon die aan de rechterkant minder te worden. Ik probeerde de banden daarna te sparen, zodat ik aan het einde in een betere positie zou komen te zitten. Maar in de laatste zes ronden stortte het in en was de motor lastig te besturen. Ik ben een beetje boos door dit resultaat, omdat ik mij het hele weekend op mijn gemak voelde en veel competitiever was dan vorig weekend.”