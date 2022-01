Bastianini geniet van Ducati MotoGP-motor: “DNA is ongelofelijk”

Enea Bastianini begint in 2022 bij een nieuwe werkgever aan zijn tweede seizoen in de MotoGP. Afgelopen jaar debuteerde hij als Moto2-kampioen in de MotoGP namens het inmiddels opgeheven Avintia, dat hem voorzag van een twee jaar oud model van Ducati. Desondanks slaagde de Italiaan erin om tijdens beide races op het circuit van Misano op het podium te eindigen en elfde te worden in de eindstand van het kampioenschap. Dit jaar keert Bastianini terug op het oude nest bij Gresini Racing, het team waarmee hij in 2014 debuteerde in de Moto3. Ook qua materiaal zet hij een stap vooruit: in plaats van de Ducati van 2019, krijgt hij de beschikking over de fabrieksfiets van 2021.

In november maakte Bastianini in Jerez voor het eerst kennis met de GP21, die op enkele fronten een flinke stap voorwaarts is. “Ik heb deze motor op dit moment alleen in Jerez geprobeerd, maar ik merkte dat het makkelijker ging en dat ik relaxeter was toen ik er voor het eerst op reed”, antwoordde de 24-jarige coureur op een vraag van Motorsport.com bij de teampresentatie van Gresini. “Als je pusht, kan je ook wat fouten maken zonder daar veel tijd mee te verliezen. Dat is belangrijk. Maar toen ik het probeerde, merkte ik ook dat ik meer kan pushen onder het remmen. Ik kan later remmen dan met de motor van 2019 en bovendien beweegt die minder. Voor de kwalificatie is dit fantastisch.”

Naast het remmen voor de bochten merkte Bastianini tijdens de test ook op dat de GP21 beter door de bochten gaat dan de GP19. “Toen ik de 2021-motor voor het eerst probeerde, was het gevoel vanaf de eerste seconde beter. Het DNA van de Ducati vind ik ongelofelijk. In het midden van de bocht kan je meer snelheid vasthouden en dat is belangrijk voor de race en het sparen van de banden. Ik denk echter dat dit niet mijn grootste probleem is tijdens de race.”

Meer druk en noodzaak voor betere kwalificaties

Op persoonlijk vlak ziet Bastianini ook ruimte voor verbetering, met name met betrekking tot zijn verrichtingen op zaterdag. “De verwachtingen voor dit seizoen zijn hoog want vorig jaar stond ik in het laatste deel van het seizoen twee keer op het podium en was ik competitief”, zei hij. “Dit jaar moet ik mijzelf verbeteren, want vorig jaar heb ik veel geleerd in deze klasse en nu moet ik tijdens het seizoen consistenter zijn. Dat geldt ook voor de kwalificatie, want vorig jaar was dat iedere keer een ramp. Met deze motor wordt het voor mij echter makkelijker om snellere ronden te rijden in de kwalificatie.”