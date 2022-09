Bastianini voor Bagnaia na vrijdagse trainingen GP van San Marino

Na zijn goede eerste training had Fabio Quartararo ook in de tweede training vlotjes het tempo te pakken. Al vroeg in de sessie noteerde hij een 1.32.264. Bij Ducati liep het even anders. Johann Zarco opende de sessie met een valpartij aan het begin van zijn vierde ronde. Hij schoof onderuit in bocht 1 en beschadigde daarmee zijn Pramac Ducati hevig. Ook voor Francesco Bagnaia moesten de Ducati-monteurs reserve-onderdelen verzamelen. In bocht 13 gleed Bagnaia’s voorwiel weg toen hij weer wilde versnellen. De motor van de Italiaan raakte zwaar beschadigd, zelf bleef Bagnaia ongedeerd. Het was toch al geen beste dag voor de Italiaan nadat hij na de eerste training bestraft werd voor het hinderen van Alex Marquez. Hij kreeg daarvoor een gridstraf van drie plekken voor de race van zondag.

Na een minder weekend in Oostenrijk staat Aprilia er in Misano weer helemaal bij. Aleix Espargaro noteerde even later een 1.32.177, gevolgd door een 1.32.111 van Maverick Viñales. Op de plek waar de Spanjaard een jaar geleden voor het eerst op de RS-GP stapte was hij vervolgens de eerste met een 1.31’er. Met nog een kwartier te gaan ging Viñales naar de koppositie in de tweede vrije training. Jack Miller en Quartararo reageerden op de snelle tijden van de Spanjaard maar kwamen op hun beurt nog niet aan een 1.31. In eerste instantie dan toch, want niet veel later ging Quartararo weer naar de eerste plek. Hij zette 1.31.878 op de chrono, vier duizendsten sneller dan wat Viñales tot dan toe gereden had.

Met nog tien minuten te gaan kwamen vrijwel alle coureurs naar de pits om een set zachte banden te monteren. De dreiging van regen op zaterdag dwong de rijders om op vrijdag al een banker lap te rijden die uitzicht zou bieden op plaatsing voor Q2 in de kwalificatie. Alex Rins was de eerste die op de baan kwam, al reed hij met een medium. Rins had even eerder ook kostbare tijd verloren door een schuiver in bocht 15, de Spanjaard raakte vervolgens nog betrokken in een aanvaring met een marshal voordat hij zich te voet terug begaf naar de pitbox. Rins schoot heel weinig op, hij stond op de dertiende plek toen de rest van het veld terugkeerde op de baan.

Coureurs werden tijdens hun snelle runs vrijwel meteen gehinderd door een gele vlag die gezwaaid werd aan het eind van de tweede sector. Daar was Miguel Oliveira ten val gekomen en het duurde even voordat de Portugees zijn KTM RC16 weer aan de praat had en zijn weg kon vervolgen. Met twee minuten te gaan was de baan weer vrij. Bagnaia was de eerste met een rappe tijd. Hij klom naar de eerste plaats met 1.31.631 gevolgd door Enea Bastianini, die nog eens een tiende sneller ging. De Gresini-rijder, volgend seizoen teamgenoot van Bagnaia bij het fabrieksteam, klokte 1.31.517. Johann Zarco noteerde de derde tijd maar Miller kwam er in de slotseconden nog onderdoor. Miller zette zich met 1.31.702 op de derde plek.

Fabio Quartararo verbeterde zich in de laatste ronde naar 1.31.843 en dat was genoeg voor de vijfde plek in de ranglijst. Maverick Viñales werd zesde voor Aleix Espargaro. Jorge Martin werd achtste na een matige eerste vrije training, Marco Bezzecchi verbeterde zich in de slotfase naar de negende plek. Franco Morbidelli noteerde de tiende tijd. Met 1.32.242 gaf hij weer een signaal van beterschap.

Zaterdagmorgen gaat de MotoGP verder met de derde vrije training, de sessie begint om 9.55 uur.

Uitslag: Tweede vrije training MotoGP Grand Prix van San Marino