Bastianini en Bagnaia betrapt op te lage bandenspanning in GP Maleisië

Voorafgaand aan het raceweekend in Maleisië verklaarde Francesco Bagnaia dat hij een joker tot zijn beschikking had in de titelstrijd met Jorge Martin. De Spanjaard overtrad in Thailand de regels rond de bandenspanning en kreeg daarvoor een officiële waarschuwing, terwijl de regerend wereldkampioen nog geen enkele overtreding op zijn naam had staan. Bagnaia overwoog daardoor om in Qatar met een lagere bandenspanning te rijden om zo een competitief voordeeltje te hebben ten opzichte van zijn titelrivaal. Dat raakte hij in Sepang echter kwijt. Na afloop van de race werd geconstateerd dat Bagnaia meer dan vijftig procent van de race onder de minimale bandenspanning van de voorband zat, waardoor hij tegen een officiële waarschuwing aanliep. Wel behield hij zijn derde plek in de uitslag.

Bagnaia was niet de enige rijder die in Maleisië werd betrapt op een te lage bandenspanning. Dat gold eveneens voor teamgenoot Enea Bastianini, die in Sepang zijn eerste zege van het MotoGP-seizoen pakte. Ook Ducati-wildcard Alvaro Bautista, Luca Marini van VR46 en LCR-invaller Iker Lecuona hielden zich op dit vlak niet aan de regels. Net als Bagnaia was het voor deze vier rijders de eerste keer dat ze zich niet aan de bandenspanningsregels hielden, waardoor ze eveneens een officiële waarschuwing kregen en hun resultaten in de race behielden. Voor Bautista geldt dat hij zich geen zorgen hoeft te maken, omdat dit zijn enige optreden in de MotoGP is in 2023. De overige vier rijders moeten in de resterende twee raceweekenden op hun tellen passen, want volgende overtredingen leiden wél tot een tijdstraf.

De MotoGP begon tijdens de Britse Grand Prix met het handhaven van de bandenspanningsregels, die onder de rijders controversieel zijn. Alle rijders moeten tijdens minimaal 30 procent van de sprintraces en 50 procent van de Grands Prix boven de door Michelin voorgeschreven minimale bandenspanning zitten. De eerste overtreding levert dit jaar nog een waarschuwing op, daarna volgen echter tijdstraffen. Aleix Espargaro is tot dusver de enige die om deze reden op de bon is geslingerd, dat gebeurde in Thailand. Volgend jaar wordt er echter nog zwaarder gestraft: dan leidt iedere overtreding van de bandenspanningsregels direct tot diskwalificatie.