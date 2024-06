Bastianini zoekt fabriekssteun: "Maar kies voor waar ik snel ben"

De strijd om het tweede zitje bij het fabrieksteam van Ducati voor 2025 lijkt zo goed als beslist. Italiaanse media meldden donderdag al dat Jorge Martín de uitverkorene is en zelf gaf de huidige Pramac-rijder ook aan dat zijn eerste gesprekken met de fabrikant goed verlopen zijn, al laat de officiële bevestiging nog op zich wachten. Er was ook veel aandacht voor de implicaties die dit besluit zou hebben voor Marc Márquez, maar voor Enea Bastianini zijn de gevolgen zo mogelijk nog groter. De Italiaan lijkt zo goed als zeker te moeten vertrekken bij zijn huidige werkgever Ducati en te moeten zoeken naar een nieuw team.

De naam van Bastianini is al in verband gebracht met het fabrieksteam van Aprilia, dat een plekje vrij heeft na de aankondiging van het pensioen van Aleix Espargaró. Toch lijkt hij niet van plan om meteen ergens een krabbel te zetten. In tegenstelling tot Márquez zet de Italiaan niet bij voorbaat een streep door een potentiële overstap naar satellietteam Pramac Ducati voor wat effectief een ruil met Martín zou zijn. "Ik wil proberen om alles te evalueren, want ik wil zo snel mogelijk zijn. Ik zal dus iets kiezen waar ik zo snel mogelijk kan zijn", verklaart Bastianini dan ook in Mugello, dat dit weekend het decor is voor de Italiaanse Grand Prix.

De afgelopen twee jaar heeft Bastianini bij Ducati kunnen proeven van het werken voor een fabrieksteam, nadat hij daarvoor twee keer een seizoen had geracet voor respectievelijk Avintia en Gresini. Hij kent de verschillen tussen satellietteams en fabrieksteams dus goed en dat zorgt er ook voor dat hij een voorkeur heeft voor zijn eerstvolgende werkgever. "Ik zoek zeker de steun van een fabrikant, maar zoals gezegd wil ik alles goed analyseren", aldus Bastianini. "Zodra dit weekend erop zit, zullen we zien wat we moeten doen en dan weten we ook wat het uiteindelijke besluit van Ducati is."

De kans is dus groot dat Ducati besluit dat de samenwerking met Bastianini in het fabrieksteam beëindigd wordt. Dat er met betrekking tot het tweede fabriekszitje vooral over Márquez en Martín werd gesproken, begrijpt de rijder uit Rimini wel. "Het is denk ik normaal dat er vooral over de andere twee gesproken wordt en in het bijzonder over Martín, die het tot nu toe beter heeft gedaan dan ons allemaal. Het is goed om om je heen te kijken, maar ik wilde ook graag tot Mugello wachten."