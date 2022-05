Bastianini dwingt Bagnaia in de fout: "Hij werd nerveus"

Enea Bastianini begon vanaf de vijfde plek aan de race op een uitverkocht Bugatti Circuit en de Italiaan lag al snel op de derde plek in de race. Nadat hij in eerste instantie Jack Miller moest verschalken, had Bastianini in het tweede deel van de race genoeg snelheid om landgenoot Francesco Bagnaia bij te benen. In de 21ste ronde kwam de Gresini-rijder voor het eerst langszij, hij deed dat met een prachtige actie in de eerste bocht. De fabriekscoureur kon de koppositie nog even heroveren, maar remde vervolgens veel te laat in Garage Vert. De overwinning was daardoor voor Bastianini terwijl Bagnaia een aantal bochten later ten val kwam en uitviel.

“Het was een hele moeilijke race, vooral omdat ik al drie keer gevallen was”, refereert Bastianini aan twee crashes in de trainingen op vrijdag en eentje in de oefensessie van zaterdag. “Het gebeurde steeds met de zachtste compound voorband, die was te zacht voor mij. De medium voelde een stuk beter en daardoor kon ik voor het podium vechten. Het werd de overwinning. Dat was nog niet simpel, Pecco was erg snel en remde steeds ontzettend laat. Maar ik maakte hem toch nerveus met mijn inhaalactie in de eerste sector. Hij maakte vervolgens de fout en daardoor kwam ik erlangs. Het is geweldig dat we vandaag gewonnen hebben. We hebben drie overwinningen en dat is fantastisch voor het team. Zij hebben de motor dit weekend drie keer opnieuw moeten opbouwen. Deze is voor de jongens, heerlijk!”

Vertrouwen opbouwen tijdens de race

De crashes eerder in het weekend zorgden ervoor dat Bastianini niet met het volste vertrouwen aan de race begon. “Mijn strategie was om kalm te blijven in het eerste deel van de race en vanaf dat moment de strategie te bepalen. Ik had niet het vertrouwen om meteen snel te zijn. Halverwege de race zag ik dat ik een beter tempo had dan andere rijders, ik wist dat ik de laatste negen of tien ronden sneller kon rijden omdat ik nog wel wat over had. Ik kon Pecco bijhalen, maar inhalen was nog vrij lastig. Hij was heel snel. Hij maakte een fout en dat leverde mij de overwinning op.”

In het wereldkampioenschap is Bastianini nu opgeklommen naar de derde plek, hij is de best geklasseerde Ducati-rijder. Zo trekt hij als een van de favorieten naar de Grand Prix van Italië, die over twee weken gehouden wordt in Mugello. “Mugello is voor elke rijder een heel speciaal weekend, maar zeker voor de Italianen. Ik heb vertrouwen en ik denk dat we daar ook snel kunnen zijn. Ik heb er nog nooit op het podium gestaan, maar daar hoop ik dit jaar verandering in te brengen.”