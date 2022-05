Bastianini wint GP van Frankrijk na dure fout van Bagnaia

Nadat het eerder op de dag even regende in Le Mans, had de bewolking voor de start van de MotoGP-race plaatsgemaakt voor zonneschijn. Dat kwam goed uit, de stemming was namelijk opperbest op het uitverkocht Bugatti Circuit waar zo’n 100.000 Franse fans present waren om hun helden Fabio Quartararo en Johann Zarco aan te moedigen. Laatstgenoemde had voor de start van de race nog een gridstraf geïncasseerd vanwege het hinderen van Pol Espargaro in de kwalificatie. Hij begon vanaf de negende plek aan de race. Fabio Quartararo stond als vierde op de grid en had zicht op polesitter Francesco Bagnaia, Jack Miller en Aleix Espargaro op de eerste rij.

Vanaf de tweede plek maakte Miller de beste start: hij stormde door de flauwe bocht naar rechts als eerste de Dunlop Chicane in. Enea Bastianini maakte vanaf de tweede rij een goede start en lag tweede, maar dat duurde niet lang. Fabio Quartararo werd in het gedrang naar achteren gedrongen in de eerste ronde. Ook Aleix Espargaro, die voor het eerst met een schoudercamera reed, verloor door de mêlee in de eerste bochten wat plekken en lag op de zesde plek. Quartararo werd in de eerste passage van Raccordement aan de kant gezet door Takaaki Nakagami waardoor ook Marc Marquez profiteerde. De Repsol Honda-rijder lag zevende na de eerste ronde.

Na een explosieve openingsronde kon de balans voor de eerste keer opgemaakt worden. Miller lag eerste voor Bagnaia en Rins, Bastianini en Mir. Aan het begin van de derde ronde viel Rins er tussenuit. Hij haalde de eerste bocht niet en moest rechtdoor de grindbak in. Rins deed dat met succes, maar de sprong bij het uitkomen van de grindbak liep niet goed af. De Suzuki-man vloog op hoge snelheid tegen de vlakte en viel ver terug. De Spanjaard probeerde het nog een paar ronden, maar bracht zijn machine niet veel later in de pits. Een ronde later ging ook Remy Gardner onderuit: zijn gebeden om regen, hagel of sneeuw werden niet gehoord en zijn race zat er al na vier ronden op.

Ducati-trio aan kop

Miller ging intussen iets te wijd bij het ingaan van La Musée en daardoor zag Bagnaia zijn kans schoon om de GP22 ertussen te zetten. De twee fabrieksrijders reden naast elkaar richting Garage Vert, maar Miller erkende zijn meerdere in de vice-kampioen van 2021. Bastianini zat op een paar tienden op de derde plek. Mir vond een stabiel tempo terwijl Aleix Espargaro een paar momentjes had en tijd verloor. Quartararo kwam dichtbij, maar kon niet meteen aanvallen. Zijn achterstand op raceleider Bagnaia liep daardoor op. Intussen had ook Raul Fernandez het strijdtoneel verlaten na een crash, het werd voor de Franse formatie Tech3 een dag om heel snel te vergeten.

De rookwolken waren opgetrokken na een hectische openingsfase en stilaan moest Miller zijn teamgenoot Bagnaia laten rijden. De Aussie had niet meteen antwoord op de versnelling van Bagnaia terwijl Enea Bastianini comfortabel op de derde plek kon volgen. De Gresini-rijder zat al een paar ronden heel dicht achter zijn merkgenoot Miller voordat hij in de twaalfde ronde aan de binnenkant langs kwam zeilen in Garage Vert. Hij nam de tweede plek over en kon direct de achtervolging op de Ducati-kopman openen.

Direct leek het tot een nieuw hoofdstuk te komen in de strijd tussen Miller en Mir, twee coureurs die elkaar al heel vaak bestreden in de afgelopen twee seizoenen. De Suzuki-coureur dichtte het gat op Miller, maar in de vijftiende ronde ging hij in de laatste bochtencombinatie in de fout. Mir kwam ten val en lag uit de wedstrijd. Espargaro en Quartararo wonnen daardoor een plekje en lagen vierde en vijfde voor Marc Marquez en die andere thuisrijder, Johann Zarco. Jorge Martin zag de andere Ducati-kanonnen voor zich, maar kon niet aansluiten en lag op de elfde plek. Na een hectische openingsfase ging Martin in de zeventiende ronde onderuit in Chemin Aux Bœufs. Hij was ongedeerd, maar kon zijn wedstrijd niet vervolgen.

Dure fouten kosten Bagnaia kans op zege

Op de derde plek moest Miller zijn keuze voor de soft compound voorband bekopen. Hij verloor de aansluiting met de beide leiders. Bastianini vond daarentegen een extra versnelling om de druk op te voeren bij Bagnaia. In de 21ste ronde zette Bastianini de GP21 voor het eerst langszij bij Bagnaia. Hij deed dat bij het ingaan van de Dunlop Chicane. Bastianini ging iets te wijd in La Chapelle waardoor Bagnaia juist terug kon komen. De druk stond echter op de ketel en het duurde niet lang voordat ‘Pecco’ weer een fout maakte. In Garage Vert miste hij zijn rempunt compleet en nam Bastianini de leiding over. Bagnaia probeerde zich te herpakken, maar het bleek een kansloze missie. Later die ronde ging hij namelijk weer in de fout. In Raccordement gleed de voorkant weg en lag de kopman van Ducati tegen de vlakte.

Het gebeurde allemaal achter de rug van Bastianini, die een voorgift van drie seconden had op Miller en onderweg was naar zijn derde overwinning van het seizoen. De strijd om de derde plek was interessant met Espargaro en Quartararo. De Fransman had de snelheid om Espargaro te pakken, maar het kiezen van een goed moment voor de inhaalactie was nog een ander verhaal voor de Yamaha-rijder. Bij het ingaan van de laatste ronde leek die strijd ook beslist, de Aprilia-piloot had zijn voorsprong op de regerend wereldkampioen vergroot tot drie tienden van een seconde.

Bastianini kwam met een voorsprong van zo’n drie seconden aan de finish. Na Qatar en Amerika won hij ook in Frankrijk, waardoor hij weer een goede zaak deed in de titelstrijd. Miller pakte zijn tweede podium van het seizoen met Espargaro op de derde plek. De Aprilia-rijder stond voor de vierde keer dit seizoen op het podium, het was zijn derde derde plek op rij. Voor Fabio Quartararo bleef de vierde plek over, een teleurstelling voor de publiekslieveling van het Franse publiek. Johann Zarco eindigde na een moeilijke openingsfase op de vijfde plek, hij versloeg Marquez in de slotfase. LCR-rijder Takaaki Nakagami eindigde op de zevende plek.

Brad Binder verloor in de eerste ronde al een stuk bodywork na een aanrijding met Johann Zarco, maar hij hield knap stand. De Zuid-Afrikaan eindigde op de achtste plaats. Luca Marini scoorde zijn eerste top-tien van het seizoen. Maverick Viñales maakte andermaal een matige start, maar hij herpakte zich met de tiende plaats in de race.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Frankrijk 2022