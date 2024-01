Bastianini moet zich bewijzen: "Maar 2024 geen jaar van de waarheid"

Met een geweldig seizoen en vier overwinningen bij Gresini Racing in 2022 kreeg Enea Bastianini in 2023 de kans bij het fabrieksteam van Ducati. Daar waar teamgenoot Francesco Bagnaia naar zijn tweede opeenvolgende wereldtitel reed, verliep het jaar van Bastianini een stuk moeizamer. De Italiaan was twee keer meerdere races uit de roulatie wegens blessureleed en had daardoor ook moeite om zich aan te passen aan de Desmosedici GP23. Dat lukte in de slotfase van het seizoen alsnog, want in Maleisië behaalde hij nog een knappe zege. Toch lijkt Bastianini in 2024 op te moeten passen, want na een sterk 2023 klopt Jorge Martin ook nadrukkelijk op de deur bij Ducati.

"Het seizoen moet nog beginnen, maar ik moet bewijzen dat ik hier wil blijven. Vorig jaar begon mijn avontuur bij het fabrieksteam van Ducati niet zo goed. Daardoor leerde ik iedereen niet meteen goed kennen, hoewel dat tegen het einde van het seizoen wel gelukt is", blikte Bastianini bij de teampresentatie van Ducati in Madonna di Campiglio kort terug op vorig jaar. "We beginnen nu niet vanaf nul, maar we moeten blijven trainen en het maximale uit elkaar halen. Op dit moment is nadenken over de toekomst niet aan de orde. Ik wil in de eerste seizoenshelft gewoon mijn best doen, om in de tweede seizoenshelft vooraan mee te doen."

Foto door: Ducati Corse Enea Bastianini (rechts) is in 2024 opnieuw de teamgenoot van wereldkampioen Francesco Bagnaia.

Doordat Marc Marquez in 2024 op een Ducati van Gresini rijdt, lijkt de druk op de positie van Bastianini op voorhand al iets verder op te lopen. Maar hoewel de 26-jarige rijder uit Rimini beseft dat hij zich in het nieuwe seizoen moet bewijzen, vindt hij 2024 niet bij uitstek het jaar van de waarheid. "Wat mij betreft is ieder jaar het jaar van de waarheid. Ieder seizoen is belangrijk en ditmaal geldt dat nog meer, want we moeten bewijzen dat we op onze huidige plek horen te staan", stelt hij. "Ik ga proberen zoveel mogelijk te scoren. Ik denk dat alle sterke rijders op heel competitieve motoren zitten. Het wordt daardoor een heel intens, maar ook heel leuk jaar voor ons."

In de jacht op goede resultaten kan Bastianini rekenen op de vernieuwde Ducati GP24. Tijdens de wintertest in Sepang wordt de motorfiets voorzien van een nieuwe fairing met een compleet nieuw uiterlijk, terwijl ook het motorblok is verbeterd. Dat is volgens Bastianini op aandringen van de rijders gebeurd. "We hebben om meer vermogen gevraagd om inhalen makkelijker te maken. Het probleem is dat er bij Ducati geen limiet lijkt te zijn. Eigenlijk is dat voor ons geen probleem, maar voor de anderen wel", lacht hij. "Maar het draait niet per se om snelheid, maar eerder om het rijgedrag. De vermogensoverbrenging van de 2024-motor beviel me heel goed, dus het is niet alleen beter geworden qua pure snelheid."