In fysiek een van de moeilijkste races van het seizoen bewaarde Bastianini het beste voor het laatst. In de vijftiende ronde zette Bastianini de aanval in bij merkgenoot Jack Miller. Een duel dat niet lang duurde. Bastianini had voldoende van zijn banden gespaard om in de laatste fase van de race zijn beste rondjes te rijden. Dat is al meermaals zijn kracht gebleken in de MotoGP. Zo slaagde hij er in Qatar in het verzet te breken en haalde hij vorig jaar met een paar sterke rondes zijn eerste MotoGP-podium in Misano.

“Natuurlijk zijn alle races belangrijk voor mij, het is een kwestie van punten sprokkelen”, zegt Enea Bastianini als hem gevraagd wordt of deze overwinning specialer is dan de eerste in Qatar. “De eerste in Losail was heel mooi, die kon ik opdragen aan [wijlen teambaas] Fausto en was de eerste van het Gresini-team. Persoonlijk was deze van vandaag beter voor mij, het laat zien dat ik constant ben. In Argentinië had ik een vreemd weekend, maar daar was ik ook constant. Dus wat mij betreft is deze overwinning specialer.”

‘La Bestia’ ging zondag op het Circuit of the Americas van start tussen vier andere Ducati’s, allemaal fabrieksmachines. Jorge Martin, Johann Zarco en Francesco Bagnaia moesten al vroeg afhaken voor de overwinning, maar Miller en Bastinini bleven de wedstrijd aanvoeren op een circuit waar Ducati tot dan toe nog nooit gewonnen had. “Qatar was heel mooi voor Ducati omdat er veel rechte stukken zijn, daar hebben we veel vermogen”, gaat de WK-leider verder. “Hier was mijn motor ook heel snel. Ook de andere Ducati’s waren hier heel goed. We moeten zien of we het in de toekomst ook kunnen laten zien, maar op dit moment ben ik heel blij met wat we nu hebben laten zien. In de Europese races zullen de onderlinge gaten kleiner zijn.”

Miller: “Het was helemaal niet zo’n moeilijke start”

Jack Miller eindigde voor het eerst dit seizoen op het podium. Vooral in de Grand Prix van Argentinië stelde Miller teleur omdat hij daar op de veertiende plek aan de finish kwam en voor het eerst in zijn carrière ‘helemaal niemand’ inhaalde. Van de suggestie dat het een moeilijke start is geweest, wil de Aussie echter niets weten: "Ze zeggen dat het een moeilijke start is geweest van dit seizoen, maar de motor ging stuk in Qatar, ik werd vierde in Indonesië en vorig weekend was inderdaad moeilijk. We hebben pas vier races gehad en we staan nu al op het podium, ik sta nu zevende in het kampioenschap en het duurt nog heel lang. We hebben nog veel te gaan. Dit voelt goed. Het was echt een zware race, ik heb mijn best gedaan om weg te rijden maar ze waren aan het pushen. Ik maakte een paar kleine foutjes, het gaatje bleef op zeven of acht tienden handen. Bastianini haalde me bij en verpulverde me op het rechte stuk, toen moest ik kalm blijven. Het was een mooi gevecht met Rins, maar zodra ik terug wilde komen was het klaar. De band was op."