Bastianini over aanpassing aan Ducati GP23: "Voelt als helikopter"

Na zijn uitstekende 2022 verdiende Enea Bastianini promotie van Gresini Ducati naar het fabrieksteam van de Italiaanse fabrikant. Tot nu toe beleeft de Italiaan echter een moeilijk 2023. In de eerste sprintrace van het jaar brak hij zijn schouderblad, waardoor hij de eerste vijf Grands Prix moest missen. In Mugello keerde Bastianini terug op de GP23 met een negende plek, waarna hij op de Sachsenring zijn beste resultaat tot dusver behaalde met de achtste stek. In Nederland viel hij uit, iets wat hem afgelopen weekend in Silverstone opnieuw overkwam na een aanvaring met Marc Marquez.

Terwijl teamgenoot Francesco Bagnaia fier het WK leidt, heeft Bastianini het dus een stuk lastiger. "Het grootste probleem is dat ik op de motor altijd het gevoel heb dat ik op een helikopter zit", legt hij uit over waar hij moeite heeft in de vergelijking met zijn teamgenoot. "Het is niet goed voor de tijden en we hebben geprobeerd om de motor en de achterwielophanging te veranderen, maar we moeten net als Pecco waarschijnlijk iets groters doen. Hij heeft namelijk veel veranderd ten opzichte van de motor van vorig jaar. Ik heb tijd nodig om het te begrijpen en daarom was het belangrijk om deze zestien ronden te rijden. Daardoor heb ik meer data verzameld om dingen uit te leggen aan het team."

Vorig jaar had Bastianini geen moeite met de motor, maar de huidige is in zijn ogen compleet veranderd. "De motor is anders en mijn situatie is moeilijker. Fysiek gezien is de motor ook heel agressief voor mij. Het is geen goede keuze. De motor is zo nerveus, waardoor ik niet echt ontspannen op mijn zitje zit", aldus de Italiaan, die zich fysiek beter voelt dan voor de zomerstop, maar desondanks niet tevreden was over zijn weekend in Groot-Brittannië. "We hebben veel veranderd aan de motor om voorbereid aan te komen voor de race en iets meer te kunnen doen, maar er is niets veranderd. De race zelf was zo moeilijk voor mij. Alleen in de zware remzones was ik op mijn sterkst, in alle andere delen van de baan niet. Uiteindelijk denk ik dat er door het contact met Marc iets gebeurde met de motor. De band was ook kapot en daardoor ging ik waarschijnlijk rechtdoor voor deze crash."